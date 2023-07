Delhi Flood Update: यमुना दिखाएगी अपना रौद्र रूप! फिर बढ़ने लगा जलस्तर; अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी

नई दिल्ली, जागरण संवादादाता। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर तीन दिन लगातार घटने के बाद सोमवार सुबह से जलस्तर बढ़ना फिर से शुरू हो गया। पिछले दिनों यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला था, जिस कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई थी। अभी तक जलमग्न इलाकों से पानी कम नहीं हुआ था, जो अब फिर से बढ़ने लगा है। सोमवार शाम छह बजे यमुना का जलस्तर 205.94 मीटर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान (205.33 मीटर) से 0.63 मीटर है।

यमुना ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया था, तो दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था। इस दौरान यमुना नदी का पानी दिल्ली की सड़कों पर फैल गया और मुगलकालीन विरासत स्थल तक पहुंच गया। राजघाट और पुराना किला इलाकों में गंभीर जलजमाव की सूचना मिलने के कारण लोगों को कई हिस्सों में कमर तक और गर्दन तक पानी के बीच से गुजरते देखा गया।

रिंग रोड पर स्थिति डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग (WHO Building) के पास ड्रेन क्षतिग्रस्त होने से पानी रिंग रोड पर आ गया और यातायात प्रभावित हुआ। इसके अलावा दिल्ली में कई मार्गों पर यमुना का पानी पहुंचने से यातायात प्रभावित हुआ था। हालांकि अब जलस्तर घटने से यातायात सामान्य हो रहा है, लेकिन अभी भी कई मार्गों पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

लाल किला के पास भी जलभराव हो गया था, लेकिन अब कश्मीरी गेट और आईएसबीटी की ओर जाने वाली सड़क पर यातायात की आवाजाही सामान्य हो गई।

#WATCH | Movement of traffic normalised on the road near Red Fort leading to Kashmere Gate and ISBT, days after it remained heavily waterlogged due to the overflowing Yamuna river.#Delhi pic.twitter.com/9MFeCfd4od— ANI (@ANI) July 17, 2023