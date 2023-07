Delhi Floods: एक नदी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती.. लाल किले तक यमुना का पानी पहुंचते ही लोगों को याद आया इतिहास

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। कहते हैं नदी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती... राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ ने इसी वाक्य को दोहराने को मजबूर कर दिया है। यमुना में आई बाढ़ ने दिल्ली के एक बड़ हिस्से को जलमग्न कर दिया है। दिल्ली में यमुना ने पिछले 45 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1978 में पिछली यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था, जो इस बार जलस्तर अपने सबसे उच्चतम स्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था।

A river remembers. Yamuna waters at Red Fort. Circa 1854. pic.twitter.com/z9SD1aC2N7 July 14, 2023

यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और नदी लाल किला के ठीक पीछे बह रह रही है। अगर इतिहास की बात करें तो यह नदी लाल किला के पास ही बहती थी। नदी न तो सड़क पर बह रही है और ना ही किसी के घर या बाजार में घुस रही है। वह तो बस अपने पुराने मार्ग पर लौटी है। यमुना का जब जलस्तर बढ़ा है, तो नदी ने अपना पुराना रास्ता ही खोज लिया है।

A river corrects course: The Story of the Yamuna River and the Red Fort - #DelhiFlood



When Shah Jahan moved his capital from Agra to Delhi, and first came to the newly built Red Fort, he came through the Yamuna and entered the fort from a water gate.



To bring this circle of… pic.twitter.com/gOy2T3zQo6— Worah | #WalkingInDelhi (@psychedelhic) July 13, 2023

लाल किला गुरुवार शाम को आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया था और दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के कारण शुक्रवार को भी बंद रहना था। ट्विटर पर इसके फोटो भी वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और फोटो भी वायरल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यमुना नदी ने अपना पुराना रास्ता खोज लिया है।

Delhi floods has done the impossible. It has taken us back to the Mughal era when the Yamuna actually used to flow along the Red Fort pic.twitter.com/3eVhvpX8cT— Ray Stings (@Purba_Ray) July 14, 2023

लोगों ने इस दृश्य की तुलना 19वीं शताब्दी के मुगल-युग के चित्रों से की है। इसमें लाल किले के साथ बहती हुई यमुना दिख रही है। इसमें नदी के इतिहास पर चर्चा हुई और कैसे नदी का स्थान बदल गया और दिल्ली का विस्तार होता चला गया।

The images we are seeing lately of Floods in North India, esp. #Delhi is actually the natural course & path of River Yamuna. It used 2 flow beside Red Fort, history is evident. Nature & natural river paths must nt b disturbed, unfortunately Humans hve never understood #saveearth pic.twitter.com/WxBTmQesNc— Sonal Devgan (@SonalDevgan) July 13, 2023

दिल्ली में बृहस्पतिवार को यमुना का जलस्तर अपने उच्चतम रिकॉर्ड 208.66 मीटर पहुंच गया था, जो खतरे के निशान (205.33 मीटर) से 3.33 मीटर बह रही थी। इस दौरान यमुना नदी का पानी दिल्ली की सड़कों पर फैल गया और मुगलकालीन विरासत स्थल तक पहुंच गया।

राजघाट और पुराना किला इलाकों में गंभीर जलजमाव की सूचना मिलने के कारण लोगों को कई हिस्सों में कमर तक और गर्दन तक पानी के बीच से गुजरते देखा गया। हालांकि अब जलस्तर घट रहा है और शनिवार (15 जुलाई) को 206.97 मीटर पहुंच गया।