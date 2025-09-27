Delhi Fire News: कीर्ति नगर के दो प्लॉटों में रखे कबाड़ में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक

पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर में दो कबाड़ प्लाटों में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग में कबाड़ का सामान रिक्शा सिलेंडर आदि जल गए लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में शनिवार सुबह दो खुले प्लाटों में रखे कबाड़ में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से दोनों प्लाटों में मौजूद कबाड़ जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और समय रहते ही दमकल व अन्य टीमों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। अब तक आग लगने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन शार्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील वस्तु से आग फैलने की आशंका जताई जा रही है। मोती नगर पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दमकल विभाग के मुताबिक, हादसा सुबह 9.45 बजे मेट्रो पिलर संख्या 335, नजफगढ़ रोड के पास हुआ। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की पांच गाड़ियां, दो एंबुलेंस और दो पीसीआर वैन पहुंची और दमकलकर्मी और पुलिसकर्मियों ने राहत कार्य शुरू किया।

इस दौरान पता चला कि आग दो खुले प्लाटों में फैले कबाड़ के सामान में लगी थी। दमकलकर्मियों ने दोनों प्लाटों में फैली आग पर काबू किया। हालांकि तब तक आग की चपेट में आने से तीन रिक्शा, दो छोटे एलपीजी सिलेंडर, पांच अलमारी, पांच लकड़ी के ठेला, कैमरा, एक एसी व कबाड़ का अन्य सामान जलकर खाक हो गए।