घर का दरवाजा तोड़ते ही उड़े पुलिस के होश, इस हालत में मिली महिला की लाश; पति पड़ा था बेहोश
दिल्ली के जामिया नगर में एक घर से पुलिस ने बुजुर्ग महिला आफताब का शव बरामद किया जबकि उनके पति सिराज खान गंभीर हालत में मिले। दंपती का बेटा इमरान भी घर में था जो मानसिक रूप से दिव्यांग है। बेटी ने संपर्क न होने पर मामा को बताया जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया और पति को एम्स में भर्ती करवाया।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी जिले के जामिया नगर स्थित एक घर से पुलिस ने बुजुर्ग महिला आफताब का शव बरामद किया है, जबकि उनके पति सिराज खान बिस्तर के पास ही गंभीर हालत में बेहोश पड़े थे। घर में दंपती का बेटा इमरान उर्फ शैली भी मौजूद था।
इमरान मानिसक रूप से दिव्यांग हैं। दंपती की बेटी हांगकांग में रहती है। पिछले तीन-चार दिन से माता-पिता से फोन पर संपर्क नहीं होने के कारण बेटी ने रविवार रात अपने मामा को फोन कर बताया। इस पर वह अपनी बहन के घर आए। आवाज लगाने पर अंदर से केवल इमरान की आवाज आ रही थी, मगर वह दरवाजा नहीं खोल पा रहा था।
इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर महिला का शव मिला, जबकि उनके पति की हालत गंभीर थे। उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है। प्रारंभिक जांच में महिला की मौत बीमारी के कारण मानी जा रही है।
पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण पता चल सकेगा। दंपति के बेटे को आइएचबीएएस अस्पताल शाहदरा में भर्ती किया गया है।
