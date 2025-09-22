Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर का दरवाजा तोड़ते ही उड़े पुलिस के होश, इस हालत में मिली महिला की लाश; पति पड़ा था बेहोश

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:46 PM (IST)

    दिल्ली के जामिया नगर में एक घर से पुलिस ने बुजुर्ग महिला आफताब का शव बरामद किया जबकि उनके पति सिराज खान गंभीर हालत में मिले। दंपती का बेटा इमरान भी घर में था जो मानसिक रूप से दिव्यांग है। बेटी ने संपर्क न होने पर मामा को बताया जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया और पति को एम्स में भर्ती करवाया।

    prefferd source google
    Hero Image
    घर के अंदर महिला का शव मिलने से फैली सनसनी।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी जिले के जामिया नगर स्थित एक घर से पुलिस ने बुजुर्ग महिला आफताब का शव बरामद किया है, जबकि उनके पति सिराज खान बिस्तर के पास ही गंभीर हालत में बेहोश पड़े थे। घर में दंपती का बेटा इमरान उर्फ शैली भी मौजूद था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इमरान मानिसक रूप से दिव्यांग हैं। दंपती की बेटी हांगकांग में रहती है। पिछले तीन-चार दिन से माता-पिता से फोन पर संपर्क नहीं होने के कारण बेटी ने रविवार रात अपने मामा को फोन कर बताया। इस पर वह अपनी बहन के घर आए। आवाज लगाने पर अंदर से केवल इमरान की आवाज आ रही थी, मगर वह दरवाजा नहीं खोल पा रहा था।

    इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर महिला का शव मिला, जबकि उनके पति की हालत गंभीर थे। उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है। प्रारंभिक जांच में महिला की मौत बीमारी के कारण मानी जा रही है।

    यह भी पढ़ें- Delhi: अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट की कब्रों को तिहाड़ जेल परिसर से हटाने की मांग

    पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण पता चल सकेगा। दंपति के बेटे को आइएचबीएएस अस्पताल शाहदरा में भर्ती किया गया है।