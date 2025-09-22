Language
    पुलिसकर्मी बनकर ज्वेलर की दुकान से 1.60 करोड़ की लूट का पर्दाफाश, राजस्थान और महाराष्ट्र से लुटेरे गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:14 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में 15 सितंबर को हुई 20 लाख की लूट और 1400 ग्राम सोना चोरी मामले का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच और फर्श बाजार थाना की संयुक्त टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिसकर्मी बनकर दुकान में घुसे और लूट को अंजाम दिया।

    दिल्ली पुलिस ने राजस्थान और महाराष्ट्र से तीन लुटेरों को किया गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में 15 सितंबर को दिनदहाड़े ज्वेलरी की दुकान से 20 लाख नकद और 1400 ग्राम सोना लूटने वाले गैंग का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और थाना फर्श बाजार की संयुक्त टीम ने खुलासा किया है।

    आरोपी हरियाणा के पुलिसकर्मी बनकर दुकान में घुसे थे और कर्मचारियों को चोरी का सोना पिघलाने की बात कहकर धमकाया था और लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में तीन आरोपियों को राजस्थान के जयपुर और महाराष्ट्र के सांगली से गिरफ्तार किया है।

    लूट की घटना के बाद मामला थाना फर्श बाजार में एफआईआर दर्ज की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की एआरएससी यूनिट और थाना पुलिस की टीमों का गठन किया गया।

    क्राइम ब्रांच-I के उपायुक्त संजय कुमार यादव ने बताया कि फर्श बाजार थाना टीम ने आरोपी विकास केदार (30) को जयपुर से गिरफ्तार किया, जो पीड़ित दुकान में पिछले एक साल से काम कर रहा था। पूछताछ में उसने पूरी साजिश का खुलासा किया।

    वहीं, क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी विश्लेषण से दो मोबाइल नंबर ट्रेस किए, जो वारदात के समय दिल्ली में सक्रिय थे और बाद में सांगली (महाराष्ट्र) में मिले।

    इन सुरागों के आधार पर 19 सितंबर को सांगली में छापेमारी कर दो आरोपी प्रशांत राज कुमार कदम (25) और शुभम राजा राम कांबले (25) को गिरफ्तार किया गया। इनसे 11.91 लाख रुपये नकद, 1400 ग्राम सोने के आभूषण, 2800 ग्राम चांदी और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए।

    पूछताछ में आरोपी प्रशांत ने खुलासा किया कि वह विकास का दोस्त है और उसकी योजना पर लूट को अंजाम दिया गया। शुभम को उसने इस साजिश में शामिल किया। विकास ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी बनाकर शक हटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पूछताछ में सच सामने आ गया।

