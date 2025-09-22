अपनी जरूरतों को पूरा करने लोकल ट्रेन से रोजाना आता था दिल्ली, गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कई राज उगले

दिल्ली पुलिस ने लाहौरी गेट इलाके से एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी जो हाथरस का रहने वाला है लोकल ट्रेन से दिल्ली आकर जेबकतरी करता था। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 16 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है और चोरी के फोन बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के लाहौरी गेट थाने की एक टीम ने एक कुख्यात चोर को गिरफ्तार किया है जो अपने गाँव से लोकल ट्रेन से दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाता था और जेबकतरी करके अपराध को अंजाम देकर वापस लौट आता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के खोंडा नगला गाँव निवासी संतोष के रूप में हुई है। उसके पास से चोरी के सोलह मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त राजा बंठिया के अनुसार, 18 सितंबर को हवलदार जय चंद और कांस्टेबल आमोद पीली कोठी और मिठाई पुल इलाकों के पास गश्त कर रहे थे। रात करीब 8:00 बजे, जब वे डीआरपी लाइन पुल-मिठाई रेलवे लाइन के नीचे पहुंचे, तो उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को एक छोटा बैग लिए देखा।