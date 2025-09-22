Language
    अपनी जरूरतों को पूरा करने लोकल ट्रेन से रोजाना आता था दिल्ली, गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कई राज उगले

    By mohammed saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:23 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने लाहौरी गेट इलाके से एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी जो हाथरस का रहने वाला है लोकल ट्रेन से दिल्ली आकर जेबकतरी करता था। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 16 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है और चोरी के फोन बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता था।

    दिल्ली पुलिस ने लाहौरी गेट इलाके से एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के लाहौरी गेट थाने की एक टीम ने एक कुख्यात चोर को गिरफ्तार किया है जो अपने गाँव से लोकल ट्रेन से दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाता था और जेबकतरी करके अपराध को अंजाम देकर वापस लौट आता था।

    आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के खोंडा नगला गाँव निवासी संतोष के रूप में हुई है। उसके पास से चोरी के सोलह मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

    पुलिस उपायुक्त राजा बंठिया के अनुसार, 18 सितंबर को हवलदार जय चंद और कांस्टेबल आमोद पीली कोठी और मिठाई पुल इलाकों के पास गश्त कर रहे थे। रात करीब 8:00 बजे, जब वे डीआरपी लाइन पुल-मिठाई रेलवे लाइन के नीचे पहुंचे, तो उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को एक छोटा बैग लिए देखा।

    पुलिसकर्मियों को देखकर वह भाग गया। टीम ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। उसके बैग की तलाशी लेने पर उसमें विभिन्न कंपनियों के 16 मोबाइल फोन मिले। पूछताछ के दौरान, उसने एक ही दिन में दिल्ली के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर राहगीरों और यात्रियों से सभी 16 मोबाइल फोन चुराने की बात कबूल की। वह नशे का आदी है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव में मोबाइल फोन बेचता था।