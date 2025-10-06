Delhi News: क्राइम ब्रांच ने दीपावली से पहले 1645 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए, छह गिरफ्तार

दिल्ली में दीपावली से पहले क्राइम ब्रांच ने प्रदूषण रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की। 1645 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए और छह कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। ज्योति नगर पुलिस ने भी पटाखे बरामद किए। यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और पर्यावरण को बचाने के लिए था। पुलिस ने छापेमारी कर कई जगहों से पटाखे जब्त किए जो दोगुने दाम पर बेचने की योजना बना रहे थे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में दीपावली से पहले प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया। लगातार दो दिन तक चली छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच की अलग-अलग टीमों ने विभिन्न इलाकों में लगातार दबिश देकर 1,645 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए और छह कारोबारियों को गिरफ्तार किया।

पर्यावरण बचाने की दिशा में सख्त कदम इसके अलावा ज्योति नगर थाना पुलिस की टीम ने भी छापा मारते हुए मंडोली रोड स्थित एक किराना दुकानदार के पास से 106 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक सख्त कदम है।

क्राइम ब्रांच के उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक, सबसे बड़ी कार्रवाई पश्चिमी रेंज की टीम ने की। गुप्त सूचना के बाद इंस्पेक्टर महिपाल की अगुवाई में द्वारका, उत्तम नगर और रोहिणी में छापेमारी की गई। द्वारका के गोयला डेरी इलाके में किराना दुकानदार आकाश गुप्ता के घर से स्काई शाॅट, राकेट, चकरी, अनार और फुलझड़ी जैसे पटाखों के बड़े-बड़े डिब्बे बरामद हुए।

पटाखों का बड़ा जखीरा मिला पूछताछ में आकाश ने बताया कि वह यह माल हरियाणा के सोनीपत से मंगाता था। उसकी जानकारी पर डिलीवरी करने आए ट्रक चालक चंदरकांत को रोहिणी सेक्टर-25 से पकड़ा गया। उसकी पिकअप से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने उसके ग्राहक ऋषि राज के घर छापा मारा और वहां से भी पटाखों का बड़ा जखीरा मिला।

गैरकानूनी कारोबार में जुटा दूसरी बड़ी सफलता उत्तरी रेंज को मिली। यहां शास्त्री नगर में दबिश देकर पुलिस ने राहुल सागर को पकड़ा। उसके घर से पटाखों का बड़ा स्टाक बरामद हुआ। पुलिस रिकार्ड के अनुसार, राहुल पहले भी हत्या के प्रयास, झगड़ा और अवैध शराब बेचने जैसे चार मामलों में शामिल रह चुका है। त्योहार से पहले फिर से आसान कमाई के लिए वह इस गैरकानूनी कारोबार में जुटा था।

दोगुने दाम पर बेचने की थी योजना तीसरी छापेमारी इंटरस्टेट सेल ने की। टीम ने मुखुंदपुर, भलस्वा डेरी के एक मकान में एलईडी बल्ब फैक्ट्री के नाम पर बनाए गए गोदाम से पटाखों का बड़ा भंडार पकड़ा। यहां पकड़े गए सोनू ने बताया कि उसने यह माल उत्तर प्रदेश से सस्ते दाम पर खरीदा था और दीपावली के दौरान दोगुने दाम पर बेचने की योजना बना रहा था।

खुलेआम बेच रहा था पटाखे चौथे ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच ने ज्योति नगर के अशोक नगर बाजार में छापा मारा और विशाल शर्मा नामक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जो खुलेआम पटाखे बेच रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि सभी आरोपित त्योहारों में बढ़ती मांग का फायदा उठाकर अवैध पटाखे ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहे थे। इनमें से कई पहले से गंभीर अपराधों में शामिल रह चुके हैं।