दिल्ली: यमुना नदी में डूबे बीजेपी नेता, बचाने निकले दमकल वाहन की बाइक सवार से टक्कर; दोनों की मौत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके से शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक ओर जहां मछलियों को दाना खिला रहे भाजपा के बड़े नेता की यमुना में डूबने से मौत हो गई।

वहीं उन्हें बचाने के लिए निकली फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टकराकर एक बाइक सवार की मौत हो गई।

क्या है पूरा मामला

शनिवार सुबह भाजपा के करावल नगर के पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप नैनवाल मछलियों को दाना डालने यमुना किनारे गए थे, जहां उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गए।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम उन्हें बचाने जा रही थी, लेकिन रास्ते में दमकल की गाड़ी की एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई।

हादसे में मोटरसाइकिल सवार किशोर रोहित पाल की मौत हो गई। कुछ देर बाद यमुना में नैनवाल का शव भी मिल गया।

पुलिस ने दमकल की गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि गलती किशोर की थी, वह ठीक से मोटरसाइकिल नहीं चला रहा था।

बुराड़ी पुलिस करेगी मामले की जांच

पानी में डूबने के मामले की जांच बुराड़ी थाना करेगी। कुलदीप नैनवाल को यमुना से निकालकर बुराड़ी के अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया