Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Bus Tickets: चलो ऐप से डिजिटल बस टिकट खरीद पर छूट, DTC और केनरा बैंक के बीच समझौता

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:36 PM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली और चलो ऐप का उद्घाटन किया। चलो ऐप अब ओएनडीसी के साथ एकीकृत है जिससे यात्री डिजिटल टिकट बुक कर सकते हैं और किराए पर 10% की छूट पा सकते हैं। डीटीसी और केनरा बैंक ने एएफसीएस लागू करने के लिए समझौता किया। अंतर-राज्यीय बस कंडक्टरों को पीओएस मशीनें वितरित की गईं। नंद नगरी में पहला स्वचालित प्रदूषण जांच केंद्र भी खुला।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली और चलो ऐप का उद्घाटन किया। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस) का उद्घाटन किया और चलो ऐप लॉन्च किया। मौजूदा डिजिटल टिकटिंग प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चलो ऐप को ओएनडीसी के साथ एकीकृत किया है, जिससे यात्री डिजिटल रूप से टिकट बुक कर सकते हैं और किराए में 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उद्घाटन के अवसर पर दिल्ली परिवहन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ केनरा बैंक के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। पूरे नेटवर्क में एएफसीएस लागू करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम और केनरा बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

    मुख्यमंत्री ने अंतर-राज्यीय बस कंडक्टरों को ई-टिकट बनाने के लिए पीओएस मशीनें भी वितरित कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली से, प्रत्येक बस यात्री द्वारा कमाया गया प्रत्येक रुपया सीधे डीटीसी के खाते में जाएगा।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण कम करने और वाणिज्यिक वाहन संचालकों का जीवन आसान बनाने के प्रयास में, नंद नगरी में दिल्ली का पहला बड़ा स्वचालित प्रदूषण जाँच केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे वाणिज्यिक वाहन मालिकों की परेशानी दूर हो गई है।

    बसें इन समयों पर चलेंगी

    दिल्ली से बड़ौत के लिए बसें प्रतिदिन सुबह 4:50, 5:20 और 5:50 बजे, साथ ही शाम 5:00, 5:30 और 6:00 बजे रवाना होंगी। वहीं, उत्तर प्रदेश के बड़ौत बस डिपो से दिल्ली के लिए बसें सुबह 7:00, 7:30 और 8:00 बजे, साथ ही शाम 7:30, 8:00 और 8:30 बजे रवाना होंगी।