Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक दुकानदार को मारी गोली मार, पुलिस की लापरवाही उजागर

    By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:58 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में सोमवार रात तीन हथियारबंद बदमाशों ने एक किराना दुकानदार से लूटपाट की। विरोध करने पर बदमाशों ने हवा में गोली भी चलाई और दस हजार से ज्यादा रुपये लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है लेकिन व्यापारियों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि पुलिस गश्त न के बराबर है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में सोमवार रात तीन हथियारबंद बदमाशों ने एक किराना दुकानदार से लूटपाट की। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली पुलिस राजधानी में अपराधियों पर नकेल कसने का दावा तो करती है, लेकिन अपराधी इन दावों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार रात सीलमपुर थाना क्षेत्र में तीन हथियारबंद बदमाशों ने एक किराना दुकानदार को लूट लिया। दुकानदार ने विरोध किया तो बदमाशों ने हवा में गोली चला दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। बदमाश दस हजार से ज्यादा रुपये लूटकर फरार हो गए। इस घटना ने उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। त्योहारों के मौसम में अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

    पीड़ित दीपक की शिकायत पर सीलमपुर थाना पुलिस ने लूट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बदमाशों की पहचान के लिए फुटेज खंगाल रही है।

    दीपक गौतमपुरी में किराना की दुकान चलाते हैं। पीड़ित के मुताबिक, जिस गली में उनकी दुकान है, वहां मार्केट है। सोमवार रात साढ़े नौ बजे वह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी तीन अज्ञात बदमाश उनके पास आए और पैसे मांगने लगे। दुकानदार ने मना कर दिया। एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर उन पर तान दी। बाकी दो बदमाशों ने जबरन उनकी दुकान में लूटपाट शुरू कर दी।

    पीड़ित ने जब विरोध किया, तो एक बदमाश ने हवा में गोली चला दी। पीड़ित बुरी तरह डर गया। पीड़ित ने बताया कि तीनों बदमाश उसकी दिन भर की सारी कमाई लूट ले गए। इस बीच, व्यापारियों का आरोप है कि पिछले शुक्रवार को उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया था।

    दावा किया गया था कि इस अभियान में कई अपराधी पकड़े जाएँगे और अपराध कम होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीट कांस्टेबल से लेकर थाने, स्पेशल स्टाफ और एएटीएस की टीमें इलाके में कभी नज़र नहीं आतीं। दुकानदार से लूट की घटना के एक दिन बाद भी पुलिस बदमाशों को पकड़ नहीं पाई है। व्यापारी खुद को कैसे सुरक्षित मान सकते हैं?