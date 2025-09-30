दिल्ली में विदेशी यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर से शुरू होगी ये खास सुविधा, DIAL ने दी जानकारी
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) 1 अक्टूबर 2025 से विदेशी यात्रियों के लिए ई-आगमन कार्ड सुविधा शुरू करेगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के सहयोग से शुरू की जा रही यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। अब विदेशी यात्री ऑनलाइन जानकारी दर्ज कर सकेंगे जिससे समय की बचत होगी इमिग्रेशन कतारें कम होंगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यह सुविधा विश्वस्तरीय हवाई अड्डों के समान है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने विदेशी यात्रियों के लिए एक अक्टूबर 2025 से ई-आगमन कार्ड सुविधा शुरू करने की घोषणा की है।
बताया गया कि यह सुविधा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के सहयोग से शुरू की जा रही है और यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए सुगम और विश्वस्तरीय अनुभव सुनिश्चित करना है।
इस नई डिजिटल पहल के तहत, विदेशी यात्री अब हवाई अड्डे पर कागजी आगमन कार्ड भरने की बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि इमिग्रेशन कतारें कम होंगी और कागज के उपयोग में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
यह सुविधा थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे विश्वस्तरीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं के समान है।
