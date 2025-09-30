पूर्वी दिल्ली वालों को मिलेगी जाम से राहत, सांसद ने सीएम रेखा गुप्ता के सामने उठाया सड़क चौड़ीकरण का मामला

पूर्वी दिल्ली के सेवाधाम और जेल रोड के चौड़ीकरण की उम्मीद स्थानीय लोगों में जगी है। सांसद मनोज तिवारी ने सड़क चौड़ीकरण का मामला दिल्ली की सीएम और मंत्री के सामने उठाया। संकरी सड़क के कारण जाम से लोग परेशान हैं जिससे उनका समय और ईंधन बर्बाद होता है। सांसद मनोज तिवारी ने जेल रोड के चौड़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता जताई है जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सेवाधाम रोड और जेल रोड के चौड़ीकरण की उम्मीद स्थानीय लोगों में जागी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने लोकसभा चुनाव के दौरान रोड के चौड़कीरण होने का वादा जनता से किया था। चुनाव के कई माह गुजरने पर भी इसपर कोई हलचल नहीं हुई थी। अब सांसद ने सड़क चौड़ीकरण का मामला दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता व मंत्री प्रवेश वर्मा के सामने उठाया।

सेवाधाम व जेल रोड संकरी होने से यहां जाम लगा रहता है। स्थानीय लोग वर्षों से इस समस्या से परेशान हैं। जाम में फंसने से उनका समय और वाहन का ईंधन दोनों बर्बाद होता है। स्थानीय लोग अपनी इस समस्या को लेकर हर एक सरकारी विभाग के दर पर जा चुके हैं।

सेवाधाम रोड पर एक औद्योगिक क्षेत्र भी बना हुआ है। यह रोड दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। यहां माल वाहनों का आवागमन बहुत रहता है। सेवाधाम रोड पर मंडोली, सबोली गांव, हर्ष विहार समेत कई कालोनियां हैं। स्थानीय लोगों का कहना है वर्षों से वह संकरी सड़क से होने वाली परेशानी से जूझ रहे हैं। सरकार ने नंद नगरी में फ्लाईओवर बनाकर वजीराबाद रोड का जाम खत्म करवा दिया है। उम्मीद है कि सेवाधाम व जेल रोड को चौड़ा करके यहां का भी जाम सरकार खत्म करेगी।

सड़क के चौड़ीकरण के लिए हैं प्रतिबद्ध : मनोज तिवारी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जेल रोड के चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी को डीडीए से नौ मीटर जमीन मिल गई है। जमीन के मिलने से पूरी रोड 18 मीटर चौड़ी हो जाएगी। इसके चौड़ा होने से बैंक कालोनी व हर्ष विहार समेत कई कालोनी में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।

सेवाधाम रोड के चौड़ीकरण के लिए वह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए वह पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों सड़कों के चौड़ी होने से जाम से राहत मिलेगी। सेवाधाम रोड चौड़ा नहीं है। बहुत जाम लगता है, इस रोड से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति परेशान है। सड़क चौड़ी होने का यहां के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। सड़क के चौड़ीकरण से पहले निगम को अतिक्रमण हटाना चाहिए। राजू शर्मा, निवासी मंडोली मंडोली गांव व हर्ष विहार कालोनियों का निकलने का प्रमुख मार्ग जेल रोड है। रोड संकरा है। फलवाले व रेहड़ी वाले सड़क को घेरकर रखते हैं। वाहन चालक जाम से जूझते हैं। सड़क चौड़ी होगी तो जाम से निजात मिलेगी।

उमेश कैम, जेल रोड निवासी सेवाधाम रोड पर औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है। रोड संकरी है। बहुत जाम रहता है। सांसद ने लोगों की समस्याएं सीएम व पीडब्ल्यूडी मंत्री के सामने रखीं है। उम्मीद है दोनों सड़कें चौड़ी होंगी और लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। जेल रोड पर अवैध रूप से बड़े मालवाहन भी खड़े रहते हैं।