    एअर इंडिया अपनी 60 उड़ानों में करने जा रहा बदलाव, दिल्ली एयरपोर्ट के T-3 की बजाय T-2 से रवाना होंगी

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:55 PM (IST)

    दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को 26 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है जिससे एअर इंडिया समूह अपनी 180 दैनिक घरेलू उड़ानों में से 60 को वहां स्थानांतरित करेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी घरेलू उड़ानें टर्मिनल 1 से चलेंगी जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें टर्मिनल 3 से ही जारी रहेंगी। टर्मिनल 2 से प्रस्थान करने वाली उड़ानों की संख्या 1 से शुरू होगी।

    26 अक्टूबर से खुल रहे टर्मिनल 2 के लिए एअर इंडिया समूह ने उड़ानों में कर रहा बदलाव।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक ओर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की जरूरत को देखते हुए टर्मिनल-3 पर विस्तार कार्य हो रहा है वहीं टर्मिनल-2 को इसी महीने 26 तारीख से उड़ानों की आवाजाही के लिए खोला जाना है।

    दोनों बातों के मध्य सामंजस्य बैठाते हुए देश की सबसे बड़ी एयलाइंस एअर इंडिया समूह ने अपनी घरेलू उड़ानों (एअर इंडिया व एअर इंडिया एक्सप्रेस) में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके तहत टर्मिनल-3 से संचालित हो रही कुछ उड़ानें टर्मिनल-2 से संचालित होंगी।

    60 उड़ानें टर्मिनल 2 से संचालित होंगी

    एअर इंडिया अपनी 180 दैनिक घरेलू उड़ानों में से 60 को टर्मिनल-2 में स्थानांतरित करेगा। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी सभी घरेलू उड़ानों को अब टर्मिनल-1 से संचालित करेगा।

    एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 से ही संचालित होती रहेंगी।

    उड़ान संख्या का पहला अंक 1 तो समझें टर्मिनल 2 से जाएगी

    एअर इंडिया की घरेलू उड़ानें, जो टर्मिनल 2 से प्रस्थान करेंगी या वहां पहुंचेंगी, उनकी उड़ान संख्या को चार अंकों में फिर से व्यवस्थित किया जा रहा है। जिस उड़ान संख्या का पहला अंक-1 से शुरू होगा, वह उड़ान T2 से संचालित होगा।

    कनेक्टिंग उड़ान के लिए इंटर-टर्मिनल ट्रांसफर व्यवस्था 

    एअर इंडिया या एअर इंडिया एक्सप्रेस के वे यात्री जिनके पास उनकी अगली कनेक्टिंग उड़ान का बोर्डिंग पास है, उन्हें टर्मिनल 1, 2 या 3 के बीच इंटर-टर्मिनल ट्रांसफर सुविधा (शटल सेवा) उपलब्ध कराई जाएगी। इन यात्रियों का चेक-इन सामान एयरसाइड ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

    उन्हें टर्मिनल बदलने के दौरान सामान लेने और उसे फिर से चेक-इन कराने की जरूरत नहीं होगी। टर्मिनल-2 व 3 के बीच ऐसे यात्री जो पैदल चलने में दिक्कत महसूस करते हैं उनके लिए बग्गी राइड का विकल्प होगा।

    एअर इंडिया टर्मिनलों पर अतिरिक्त संसाधन भी तैनात करेगा, जो यात्रियों को सहायता प्रदान करेंगे। एयरलाइन के कुछ ग्राउंड स्टाफ, जो यात्रियों को जानकारी, टर्मिनल स्थानांतरण आदि में सहायता प्रदान करेंगे, विशेष टी-शर्ट पहनेंगे ताकि यात्री उन्हें आसानी से पहचान सकें।

