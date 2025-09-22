Language
    Delhi Air Pollution Solution: 'स्मॉग ईटिंग' से साफ होगी हवा, कम होंगे NO2 और हाइड्रोकार्बन

    By sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:32 AM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण विभाग ने एक नई योजना बनाई है। इसके तहत नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसों को कम करने के लिए धुआं-खाने वाली टाइटेनियम ऑक्साइड सतहों का उपयोग किया जाएगा। ये सतहें सूर्य के प्रकाश में सक्रिय होकर कचरे को विघटित कर देंगी। सफल होने पर इन्हें व्यस्त सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा।

    दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण विभाग ने एक नई योजना बनाई है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पर्यावरण विभाग ने राजधानी में लगातार प्रदूषित होती जा रही हवा को साफ करने के लिए एक नई योजना तैयार की है। हवा से नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO2) और हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसों और प्रदूषकों को कम करने के लिए "धुआँ-खाने वाली" प्रकाश उत्प्रेरक सतहों का इस्तेमाल किया जाएगा।

    ये टाइटेनियम ऑक्साइड-आधारित सतहें सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाएँगी और रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करके जैविक कचरे को विघटित कर देंगी। परीक्षण अगले छह महीनों तक जारी रहेगा। यदि परिणाम अनुकूल रहे, तो पूरी दिल्ली में कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

    पर्यावरण विभाग "धुआँ-खाने वाली" प्रकाश उत्प्रेरक सतहों पर केंद्रित एक व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है। इन्हें सड़कों, कंक्रीट और टाइलों पर लगाया जा सकता है ताकि उन क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO2) और हानिकारक हाइड्रोकार्बन को कम किया जा सके जहाँ लोग रहते हैं, चलते हैं और काम करते हैं। पहले चरण में, सड़कों और फुटपाथों के साथ-साथ कुछ सार्वजनिक स्थानों पर एक वैज्ञानिक संस्थान के साथ क्षेत्र परीक्षण किए जाएँगे।

    आगे के मूल्यांकन के लिए एक महीने के भीतर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएँगे। मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, और अंतिम रिपोर्ट छह महीने में प्रस्तुत की जाएगी। ज़मीनी परीक्षणों के लिए सुरक्षित, टिकाऊ और प्रमाणित सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाएगा।

    पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगर अध्ययन से यह साबित होता है कि ये "धुआँ-खाने वाली" सतहें प्रभावी और किफ़ायती हैं, तो विभाग तुरंत कैबिनेट के समक्ष एक प्रस्ताव पेश करेगा ताकि इन्हें बड़े पैमाने पर व्यस्त सड़कों, बाज़ारों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा सके और जनता को स्वच्छ हवा मिल सके।

    छात्रों, स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भागीदारी का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "सबसे अच्छे विचार सामने लाएँ, सरकार उनका परीक्षण करेगी, कारगर विचारों को वित्त पोषित करेगी और उन्हें पूरे शहर में लागू करेगी ताकि हर परिवार स्वच्छ हवा में साँस ले सके।"