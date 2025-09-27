Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरफोर्स अधिकारी बन महिला को झांसे में लेकर ठगा, लैपटॉप बेचने के नाम पर लगाया लाखों का चूना

    By amit bhatia Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:48 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली साइबर पुलिस ने अलवर के तस्लीम खान को गिरफ्तार किया जिसने एयरफोर्स अधिकारी बनकर एक महिला से पुराने फ्रिज और लैपटॉप को सस्ते में बेचने के नाम पर 2.25 लाख रुपये ठगे। आरोपी ने फर्जी पहचान पत्र और कागजात भेजकर महिला को विश्वास में लिया। जांच में पता चला कि उसने देश भर में सात और लोगों को भी इसी तरह ठगा था।

    prefferd source google
    Hero Image
    एयरफोर्स अधिकारी बन ठगी करने का आरोपित अलवर से गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण जिला साइबर पुलिस ने एयरफाेर्स अधिकारी बन सस्ते में लैपटाॅप बेचने के बहाने एक महिला से 2.25 लाख रुपये ठगने वाले को गिरफ्तार किया है।

    आरोपी की पहचान अलवर निवासी तस्लीम खान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

    मोबाइल की वाॅट्सएप चैट की जांच करने के बाद पुलिस को पता चला कि हाल ही में आरोपी ने देश भर में इस तरह से सात और लोगों के साथ ठगी की है। पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि नौ जून को छतरपुर निवासी एक महिला ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह इंटरनेट मीडिया पर पुराना घरेलू सामान खरीदने के लिए देख रही थी।

    इस दौरान इंटरनेट मीडिया पर उन्हें इससे संबंधित एक विज्ञापन दिखा। उन्होंने उसमें दिए नंबर पर फोन किया तो उस व्यक्ति ने खुद को एयरफोर्स अधिकारी बताया।

    उसने महिला को बताया कि उसका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर हो गया है। इसलिए वह छह माह पहले खरीदा अपना फ्रिज और लैपटाॅप सस्ते में बेच रहा है।

    आरोपी ने महिला को एयरफोर्स संबंधित अपना फर्जी पहचान पत्र, लेटरहेड पर फर्जी इनवायस व अन्य कागजात भी भेजे।

    इसके बाद आरोपी ने एडवांस व अन्य औपचारिकताओं के नाम पर महिला से 2.52 लाख से अधिक की रकम ठग लिए। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    मनी ट्रेल व तकनीक की मदद से पुलिस को आरोपी की लोकेशन अलवर के मुकंदवास रामगढ़ गांव में मिली। पुलिस ने वहां छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    उसके पास से मिले दो मोबाइल फोन में पुलिस ने उसके वाट्सएप चैट से देश के अलग-अलग राज्यों में इस तरह से सात लोगों को ठगे जाने की जानकारी मिली है।

    पुलिस इसके बैंक खातों को खंगाल रही है। साथ ही इसके नेटवर्क से जुड़े और लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पर एक करोड़ की ज्वेलरी लूट मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली