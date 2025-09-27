Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पर एक करोड़ की ज्वेलरी लूट मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली

    By mohammed saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:38 PM (IST)

    दिल्ली के भारत मंडपम के पास एक करोड़ के आभूषणों की लूट के मामले में दिल्ली पुलिस अभी तक खाली हाथ है। 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और 25 टीमें गठित की गई हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। पुलिस को किसी जानकार के शामिल होने का संदेह है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ जारी है और चांदनी चौक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पर एक करोड़ की ज्वेलरी लूट में पुलिस खाली हाथ ।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक भारत मंडपम के पास पिस्टल दिखाकर करीब एक करोड़ मूल्य के आभूषण लूटने वाले अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उन्हें पकड़ने के लिए चांदनी चौक से लेकर भारत मंडपम तक करीब 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई हैं और क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल सहित 25 टीमें गठित की गई हैं लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा कुछ टीमों को यूपी और बिहार भी भेजा गया है। पुलिस को शुरुआती जांच में लग रहा कि लूट में किसी जानकार का हाथ हो सकता है। उसे अच्छी तरह से पता होगा कि भारी मात्रा में आभूषण लेकर दोनों कर्मचारी किस रूट से जाने वाले हैं। हालांकि अभी तक पुलिस आरोपितों तक नहीं पहुंच सकी है। वहीं उपायुक्त के मुताबिक, आरोपितों से संबंधित कुछ सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।

    यूपी बुलंदशहर के शिवम और मधुबनी बिहार के राघव यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जंगपुरा स्थित ज्वेलर से भी पूछताछ जारी है। वहीं चांदनी चौक स्थित ज्वेलर की दुकान के पास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि बाइक सवार बदमाशों का पता चल सके।

    ज्ञात हो कि बुधवार शाम करीब 4:50 मिनट पर चांदनी चौक से सोने व चांदी के आभूषण लेकर जंगपुरा जा रहे ज्वेलर व्यापारी के कर्मचारी शिवम और राघव यादव से भारत मंडपम के पास बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर आभूषण से भरा बैग लूट लिया था। बैग एक करोड़ कीमत के आभूषण थे।