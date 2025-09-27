300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पर एक करोड़ की ज्वेलरी लूट मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली

दिल्ली के भारत मंडपम के पास एक करोड़ के आभूषणों की लूट के मामले में दिल्ली पुलिस अभी तक खाली हाथ है। 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और 25 टीमें गठित की गई हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। पुलिस को किसी जानकार के शामिल होने का संदेह है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ जारी है और चांदनी चौक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक भारत मंडपम के पास पिस्टल दिखाकर करीब एक करोड़ मूल्य के आभूषण लूटने वाले अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उन्हें पकड़ने के लिए चांदनी चौक से लेकर भारत मंडपम तक करीब 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई हैं और क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल सहित 25 टीमें गठित की गई हैं लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है।

इसके अलावा कुछ टीमों को यूपी और बिहार भी भेजा गया है। पुलिस को शुरुआती जांच में लग रहा कि लूट में किसी जानकार का हाथ हो सकता है। उसे अच्छी तरह से पता होगा कि भारी मात्रा में आभूषण लेकर दोनों कर्मचारी किस रूट से जाने वाले हैं। हालांकि अभी तक पुलिस आरोपितों तक नहीं पहुंच सकी है। वहीं उपायुक्त के मुताबिक, आरोपितों से संबंधित कुछ सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।

यूपी बुलंदशहर के शिवम और मधुबनी बिहार के राघव यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जंगपुरा स्थित ज्वेलर से भी पूछताछ जारी है। वहीं चांदनी चौक स्थित ज्वेलर की दुकान के पास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि बाइक सवार बदमाशों का पता चल सके।