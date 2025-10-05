Language
    सस्ते व्हीलचेयर का झांसा देकर साइबर ठग ने उड़ाए एक लाख रुपये, साइबर ठग ने भेजा फर्जी लिंक

    By amit bhatia Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:47 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली में ऑनलाइन व्हीलचेयर ढूंढ रहे एक व्यक्ति को साइबर ठगों ने एक लाख रुपये का चूना लगाया। भुगतान के लिए भेजे गए फर्जी लिंक से क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराकर पैसे निकाले गए। पीड़ित ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धोखेबाजों ने वीडियो कॉल के माध्यम से व्हीलचेयर दिखाई और सस्ते में देने का लालच दिया।

    भुगतान के लिए लिंक पर किया क्लिक, कार्ड से निकल गए एक लाख रुपये

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। ऑनलाइन व्हीलचेयर ढूंढ रहे एक व्यक्ति को साइबर ठगों ने भुगतान के लिए लिंक भेजकर उनके क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये निकाल लिए। कार्ड से पैसे कटने के मैसेज आने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई और अपना कार्ड बंद करवा दिया। दक्षिण जिले की साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    लोधी रोड काम्पलेक्स निवासी पीड़ित अनिल कुमार चौरसिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 30 सितंबर को अपने एक रिश्तेदार के लिए ऑनलाइन व्हीलचेयर ढूंढ रहे थे। इस दौरान उनके वाट्सएप पर एक अंजान नंबर से वीडियो काॅल आई।

    पीड़ित के अनुसार वीडियो काॅल करने वाला व्यक्ति व्हीलचेयर के गोदाम में बैठा था और उन्हें व्हीलचेयर दिखाने लगा। आरोपित ने उन्हें झांसा दिया कि वह उन्हें सस्ते में व्हीलचेयर दे देगा। इस दौरान पीड़ित ने एक व्हीलचेयर पसंद की, जिसकी कीमत उन्हें 7980 रुपये बताई गई। आरोपित ने उसके भुगतान के लिए अन्य नंबर से एक लिंक भेजा।

    पीड़ित अनिल कुमार ने उस लिंक को खोलकर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल भरकर जैसे ही भुगतान के लिए अपना पिन डाला तो उनके खाते से दो बार में 79860 रुपये और फिर 25007 रुपये कट गए।

    पीड़ित के पास कार्ड से रुपये निकलने का मैसेज आया तो दूसरे फोन पर मौजूद आरोपित से उन्होंने ठगी करने की बात की। इस पर उसने फोन काट दिया। अनिल कुमार चौरसिया ने उसी समय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

