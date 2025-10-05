सस्ते व्हीलचेयर का झांसा देकर साइबर ठग ने उड़ाए एक लाख रुपये, साइबर ठग ने भेजा फर्जी लिंक

दक्षिणी दिल्ली में ऑनलाइन व्हीलचेयर ढूंढ रहे एक व्यक्ति को साइबर ठगों ने एक लाख रुपये का चूना लगाया। भुगतान के लिए भेजे गए फर्जी लिंक से क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराकर पैसे निकाले गए। पीड़ित ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धोखेबाजों ने वीडियो कॉल के माध्यम से व्हीलचेयर दिखाई और सस्ते में देने का लालच दिया।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। ऑनलाइन व्हीलचेयर ढूंढ रहे एक व्यक्ति को साइबर ठगों ने भुगतान के लिए लिंक भेजकर उनके क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये निकाल लिए। कार्ड से पैसे कटने के मैसेज आने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई और अपना कार्ड बंद करवा दिया। दक्षिण जिले की साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लोधी रोड काम्पलेक्स निवासी पीड़ित अनिल कुमार चौरसिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 30 सितंबर को अपने एक रिश्तेदार के लिए ऑनलाइन व्हीलचेयर ढूंढ रहे थे। इस दौरान उनके वाट्सएप पर एक अंजान नंबर से वीडियो काॅल आई।

पीड़ित के अनुसार वीडियो काॅल करने वाला व्यक्ति व्हीलचेयर के गोदाम में बैठा था और उन्हें व्हीलचेयर दिखाने लगा। आरोपित ने उन्हें झांसा दिया कि वह उन्हें सस्ते में व्हीलचेयर दे देगा। इस दौरान पीड़ित ने एक व्हीलचेयर पसंद की, जिसकी कीमत उन्हें 7980 रुपये बताई गई। आरोपित ने उसके भुगतान के लिए अन्य नंबर से एक लिंक भेजा।