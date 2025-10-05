Deh Vyapar: दिल्ली के इस इलाके में वर्षों से चल रहा था गंदा खेल, पुलिस के पहुंचते ही स्पा सेंटर में मची अफरातफरी

दिल्ली पुलिस ने करोल बाग में स्पा की आड़ में चल रहे वेश्यावृत्ति रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने स्पा मैनेजर और उसके सहायक को गिरफ्तार किया है साथ ही आठ महिलाओं को बचाया है। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पिछले दो साल से यह धंधा चला रहे थे। पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एंटी-नारकोटिक्स सेल और करोल बाग पुलिस स्टेशन की संयुक्त टीम ने करोल बाग में स्पा सेवाओं की आड़ में चल रहे एक वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए स्पा मैनेजर और सहायक को गिरफ्तार किया है।

स्पा सेंटर से महिलाओं को भी मुक्त कराया गया है। पुलिस ने मौके से एक ग्राहक प्रविष्टि रजिस्टर, कंडोम और ₹4,500 नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान रानी बाग निवासी ईश्वर दास और पांडव नगर निवासी सिकंदर ठाकुर के रूप में हुई है।

उपायुक्त निधिन वाल्सन के अनुसार, 1 अक्टूबर को टैंक रोड स्थित थाई डेन स्पा में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसकी जाँच एंटी-नारकोटिक्स सेल को सौंपी गई थी। कार्रवाई के दौरान, एंटी-नारकोटिक्स सेल में तैनात एक पुलिस अधिकारी को ग्राहक बनकर स्पा में भेजा गया।

उसने रिसेप्शन पर अतिरिक्त सुविधाओं के साथ मसाज सेवाओं के बारे में पूछताछ की, जिस पर कर्मचारियों ने उसे आठ महिलाओं में से चुनने का विकल्प दिया और यौन सेवाओं के लिए ₹3,000 अतिरिक्त मांगे। पुष्टि होने पर, फर्जी ग्राहक ने टीम के अन्य सदस्यों को सूचित किया।