    दोस्त के नंबर से वॉट्सएप पर मैसेज भेजकर की साइबर ठगी, साइबर क्राइम पोर्टल पर की गई शिकायत

    By amit bhatia Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:43 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को उसके दोस्त के नाम से वॉट्सएप पर मैसेज भेजकर 65 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित ने जब दोस्त से बात की तो उसे ठगी का पता चला। उसने तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी के लिए नये तरीके अपनाए।

    साइबर ठगों ने वाट्सएप पर मैसेज भेज ठगे 65 हजार रुपये।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के वाॅट्सएप पर उनके दोस्त के नंबर से मैसेज भेजकर 65 हजार रुपये ठग लिए।

    पीड़ित ने जब शाम को अपनी दोस्त को फोन कर पैसों मिलने के बारे में पूछा तो उन्हें अपने साथ हुई ठगी का पता चला।

    पीड़ित ने इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर की। पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    ग्रेटर कैलाश एक निवासी पीड़ित संदेश जाजू ने दक्षिण जिले के साइबर थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया 16 जुलाई को उनके वाॅट्सएप पर उनकी एक दोस्त डाॅ. रितु के नंबर से मैसेज आया कि उन्हें 65 हजार रुपये की जरूरत है।

    उस मैसेज के साथ एक नंबर दिया गया था, जिस पर उन्होंने रुपये भेजने के लिए लिखा था। उन्होंने अपनी दोस्त को फोन लगाकर पता करना चाहा तो उन्हें दोबारा मैसेज मिला, इमरजेंसी है जल्दी भेज दो। इस पर उन्होंने उस खाते में रुपये भेज दिए।

    शाम को उन्होंने अपनी दोस्त डाॅ. रितु को फोन कर उनसे बात की तो उन्हें अपने साथ हुई ठगी का पता चला। पीड़ित ने उसी समय बैंक में फोन कर रकम रुकवाने के लिए शिकायत भी की, मगर वहां से भी उन्हें कोई खास मदद नहीं मिली।

    इस पर उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपित की शिकायत पर तीन अक्टूबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

