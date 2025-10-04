रोहिणी में दिनदहाड़े 6.22 लाख की लूट की पर्दाफाश, पुलिस ने मास्टमाइड समेत चार लुटेरे किए गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच ने दक्षिणी रोहिणी में हुए 6.22 लाख की लूट का खुलासा करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिनमें मास्टरमाइंड भी शामिल है। उनके पास से लूटी गई पूरी रकम और चाकू बरामद हुआ है। आरोपियों ने सीसीटीवी फुटेज से बचने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। जाँच में पता चला कि अश्वनी ने पूरी साजिश रची थी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच ने दक्षिणी रोहिणी में दिनदहाड़े 6.22 लाख की लूट की गुत्थी सुलझाते हुए मास्टरमाइंड समेत चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटी गई पूरी रकम और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लूट की पूरी साजिश रचने वाले रोहिणी के अश्वनी उर्फ आशु, गौतम उर्फ भूरा, मंगोलपुरी के भारत किराड़ और हितेश पवार के रूप में हुई है।

उपायुक्त पंकज सिंह के मुताबिक, 28 सितंबर की दोपहर करीब साढ़े बारह बजे विजय विहार के आदर्श श्रीवास्तव अपने मालिक के लिए आठ लाख रुपये लेकर लौट रहा था। जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास ही बाइक सवार बदमाशों ने रास्ता रोककर चाकू दिखाया और नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर साउथ रोहिणी थाने में मामला दर्ज हुआ और केस की जांच क्राइम ब्रांच की टीम को सौंपी गई।