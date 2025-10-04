दिल्ली में बेकरी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 13 लाख की ऑनलाइन ठगी, बैंक खाते खंगाल रही पुलिस

दिल्ली में एक युवक बेकरी फ्रेंचाइजी के नाम पर 13 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ। पीड़ित सुमित कुमार ने फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। जिसके बाद उसे एक धोखेबाज का कॉल आया। धोखेबाज ने विभिन्न शुल्कों के नाम पर उससे पैसे लिए और बाद में संपर्क तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। बेकरी शाप की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एक युवक से करीब 13 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित नत्थू काॅलोनी निवासी सुमित कुमार की शिकायत पर उत्तर पूर्वी जिला साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने जिन खातों में रकम ली, उनको खंगाला जा रहा है। उनके जरिये पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। शिकायत के अनुसार, सुमित कुमार अपनी बेकरी की दुकान खोलना चाहते थे। इसलिए किसी नामी बेकरी शाॅप की फ्रेंचाइजी के लिए इंटरनेट पर जानकारी तलाश रहे थे। चार फरवरी 2025 को एक कंपनी की वेबसाइट पर फ्रेंचाइजी की जानकारी के लिए आवेदन किया।

इसके बाद उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने कंपनी का कर्मचारी बनकर उनको काल किया, उसने उनको अपना नाम अश्विन शर्मा बताया। आरोपी ने विश्वास जीतने के लिए कंपनी के नाम से ईमेल व प्रपोजल भेजे और अलग-अलग बहानों से रकम मांगी।