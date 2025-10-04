Language
    दिल्ली में बेकरी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 13 लाख की ऑनलाइन ठगी, बैंक खाते खंगाल रही पुलिस

    By Ashish Gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:40 PM (IST)

    दिल्ली में एक युवक बेकरी फ्रेंचाइजी के नाम पर 13 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ। पीड़ित सुमित कुमार ने फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। जिसके बाद उसे एक धोखेबाज का कॉल आया। धोखेबाज ने विभिन्न शुल्कों के नाम पर उससे पैसे लिए और बाद में संपर्क तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बेकरी शाप की फ्रेंचाइजी के नाम पर युवक से ठगे 13 लाख रुपये।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। बेकरी शाप की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एक युवक से करीब 13 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है।

    पीड़ित नत्थू काॅलोनी निवासी सुमित कुमार की शिकायत पर उत्तर पूर्वी जिला साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

    आरोपी ने जिन खातों में रकम ली, उनको खंगाला जा रहा है। उनके जरिये पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

    शिकायत के अनुसार, सुमित कुमार अपनी बेकरी की दुकान खोलना चाहते थे। इसलिए किसी नामी बेकरी शाॅप की फ्रेंचाइजी के लिए इंटरनेट पर जानकारी तलाश रहे थे। चार फरवरी 2025 को एक कंपनी की वेबसाइट पर फ्रेंचाइजी की जानकारी के लिए आवेदन किया।

    इसके बाद उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने कंपनी का कर्मचारी बनकर उनको काल किया, उसने उनको अपना नाम अश्विन शर्मा बताया। आरोपी ने विश्वास जीतने के लिए कंपनी के नाम से ईमेल व प्रपोजल भेजे और अलग-अलग बहानों से रकम मांगी।

    सुमित ने रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपाजिट, दुकान की सजावट, उपकरण व अन्य शुल्क के नाम पर 12.77 रुपये आरोपी द्वारा बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा किराया और एग्रीमेंट शुल्क के रूप में 27 रुपये और खर्च किए।

    आरोपी ने वादा किया था कि तीन अप्रैल को दुकान का सामान मुंबई से रवाना कर दिया जाएगा, लेकिन सात अप्रैल तक कुछ नहीं आया।

    जब सुमित ने संपर्क करने की कोशिश की तो आरोपित ने काॅल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है।

    पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि वह मानसिक और आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

