‘गोल्डन फोर्ट’ की सुनहरी झलक से सजेगा दुर्गा पंडाल, माता की 18 फीट मूर्ति के होंगे दर्शन

इस वर्ष सीआर पार्क दुर्गा पूजा पंडाल जैसलमेर के गोल्डन फोर्ट की थीम पर आधारित है। पंडाल रेतीले पत्थरों और राजस्थानी वास्तुकला से सजेगा। समिति अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रही है इसलिए यह आयोजन विशेष है। पंडाल प्लास्टिक मुक्त होगा और माता की 18 फीट ऊँची मूर्ति स्थापित की जाएगी जो बंगाली संस्कृति को दर्शाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। इस बार सीआर पार्क में द कोआपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति का पंडाल जैसलमेर के गोल्डन फोर्ट की भव्य झलक पेश करेगा। रेतीले पत्थरों की सुनहरी आभा, किले की ऊंची-ऊंची प्राचीरें और राजस्थानी स्थापत्य की बारीक नक्काशी से सजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बनेगा।

बताया गया कि परंपरा और आधुनिकता के संगम से सजे इस पंडाल में श्रद्धालु न केवल माता के दर्शन करेंगे, बल्कि भारत की धरोहर को भी महसूस करेंगे। दरअसल, समिति इस साल अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रही है। इस स्वर्णिम आयोजन को खास बनाने के लिए पूजा समिति की ओर से ये खास योजना बनाई गई है, जिसकी तैयारियां अंतिम दौर में है।

पूजा समिति के महासचिव विवेक भट्टाचार्या ने बताया कि इस साल स्वर्ण जयंती को यादगार बनाने के लिए पंडाल को खास जैसलमेर के प्रसिद्ध किले की थीम पर तैयार किया जा रहा है। राजस्थान का प्रसिद्ध किला गोल्डन फोर्ट पीले बलुआ पत्थरों से बना है।

इस ऐतिहासिक किले की सुनहरी झलक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खासियत ये है कि इसे ‘लिविंग फोर्ट’ भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी लोग इसके भीतर निवास करते हैं। इसी अद्भुत धरोहर को पंडाल की भव्यता में स्थापित कर श्रद्धालुओं को एक अलग अनुभव देने का प्रयास किया है।