    चांदनी चौक पहुंचते ही नाराज हुईं सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को जमकर सुनाया; दिए निर्देश

    By Nimish Hemant Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:18 PM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक का दौरा किया और वहां की खराब हालत पर नाराज़गी जताई। उन्होंने टूटे डस्टबिन कूड़े के ढेर और गड्ढों पर अधिकारियों को फटकार लगाई। स्थानीय निवासियों ने रास्ते में लगे बैरियर से होने वाली परेशानी की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था सुधारने अतिक्रमण हटाने और स्ट्रीट लाइट ठीक कराने के निर्देश दिए।

    चांदनी चौक की बदहाली देख नाराज हुईं मुख्यमंत्री, अधिकारियाें को दिया निर्देश।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र का प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक पहुंची और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छ दिल्ली का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने चांदनी चौक का निरीक्षण भी किया। जहां टूटे डस्टबिन, कूड़े का ढेर, फुटपाथ व सड़कों पर गड्ढों पर नाराजगी व्यक्त की।

    वैसे, मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर बुधवार रात्रि से ही पीडब्ल्यूडी व एमसीडी के अधिकारी व कर्मी चांदनी चौक को स्वच्छ करने में जुटे रहे। वहीं, बृहस्पतिवार को कोई अतिक्रमण भी नजर नहीं आया। इस बीच, निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री दरीबा कलां की गली के बाहर पहुंचीं तो स्थानीय निवासियों ने बूम बैरियर तथा बोलार्ड से रास्ता बंद किए जाने का मामला उठाया।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि कैसे इस बैरियर व बोलार्ड की वजह से उन लोगों को पैदल आने जाने में दिक्कत हो रही है। सीएम ने भी अवरोधों की व्यवहारिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां से महिलाएं कैसे झुककर निकलेंगी। बोलार्ड ऐसे स्थान पर लगाया हुआ है जिससे कि पैदल आना जाना संभव नहीं है। जबकि, यहां हजारों लोगों की मौजूदगी रहती है। उसमें कोई हादसा हो गया तो फिर क्या होगा।

    साथ में मौजूद स्थानीय सांसद प्रवीन खंडेलवाल व भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर तथा जिलाध्यक्ष अरविंद गर्ग ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। जिसपर सीएम ने तत्काल ही पीडब्लयूडी अधिकारियों से इसे लगाने के कारणों के बारे में रिपोर्ट सौंपने को कहा। कहा कि, इसका व्यवहारिक हल निकाला जाना चाहिए जिससे कि मुख्य मार्ग पर वाहन भी न आए और लोगों को पैदल आने जाने में परेशानी न हो।

    इसी तरह, लोकनिर्माण विभाग व जल बोर्ड अधिकारियों को तुरंत सड़क किनारे की ड्रेनों की सफाई करवाने, सड़क की रंगीन बनावट ठीक करवाने, सेंट्रल वर्ज पर सफाई व हरियाली बढ़ाने और सभी स्ट्रीट लाइट दशहरे तक ठीक कराने का निर्देश दिया। इसी तरह, एमसीडी उपायुक्त व पुलिस अधिकारियों से रेहड़ी-पटरी वालों अतिक्रमण हटवाने, रिक्शों पर लगाम लगाने तथा दिन में कम से कम तीन बार सफाई करवाने का निर्देश दिया।

    स्थानीय निवासियों की शिकायत पर मुख्य मंत्री ने नगर निगम के शहरी क्षेत्र उपायुक्त को रामलीला की शोभायात्रा के आगे सफाई सुनिश्चित करने एवं रिक्शा कम करने का भी निर्देश दिया।

    इस मौके पर सांसद ने मुख्यमंत्री से शाहजहांबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी) का कार्य क्षेत्र बढाने और उसका नाम इंद्रप्रस्थ पुनर्विकास बोर्ड रखने की मांग की। जबकि, चांदनी चौक नागरिक मंच के पदाधिकारियों ने चांदनी चौक महोत्सव के आयोजन का अनुरोध किया।

    इसके पूर्व मु़ख्यमंत्री ने झाड़ू लगाया तथा जमा कूड़े को उठाकर रखा। बाद में उन्होंने कहा कि चांदनी चौक का यह इलाका हमारा धरोहर क्षेत्र है। लाखों लोग यहां आते हैं। व्यावसायिक संगठनों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। त्योहारों के दौरान यहां सफाई और भी जरूरी हो जाती है।

    यहां सफाई को बेहतर बनाने की जरूरत है। जगह -जगह कूड़ेदान टूटे हुए हैं, ग्रिल टूटी हुई है। हमने अधिकारियों के साथ यहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि इस मामले में दुकानदारों को भी सजग रहने की आवश्यकता है।

    नेमिष हेमंत, 25 सितंबर