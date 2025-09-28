CM Rekha Gupta ने सैनिकों के लिए फुट ओवरब्रिज का किया शिलान्यास, 180 दिनों में बनकर होगा तैयार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली कैंट में सैनिकों के लिए फुट ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। यह पुल सैनिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाया जा रहा है जिनकी यह मांग 30 साल से लंबित थी। सरकार का कहना है कि इससे सैनिकों को सुरक्षित मार्ग मिलेगा और उनकी दैनिक जीवन की कठिनाइयाँ कम होंगी। यह पुल 180 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, दिल्ली कैंट के निकट रिंग रोड पर फुट ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। इस ब्रिज का निर्माण सैनिकों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए किया जा रहा है, जो वर्षों से आवागमन की समस्याओं से जूझ रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ब्रिज सैनिकों के लिए सुरक्षित और सुगम मार्ग सुनिश्चित करेगा, जिससे उनके प्रशिक्षण और दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयां कम होंगी। कार्यक्रम में सांसद बांसुरी स्वराज, लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा और लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार सहित कई व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों को अभी संकरे और वर्षा में जलभराव वाले अंडरपास से गुजरना पड़ता है, जो असुरक्षित और असुविधाजनक है। इस ब्रिज के बनने से सैनिकों को एक सुरक्षित विकल्प मिलेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दिल्ली सरकार सैनिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दे रही है, जो पिछली सरकारों द्वारा नजरअंदाज की गई थीं।

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह मांग तीन दशकों से लंबित थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे अनदेखा किया। वर्तमान सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, फंड आवंटित किए और टेंडर प्रक्रिया पूरी की। यह ब्रिज 180 दिनों में तैयार होगा, जो सैनिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह न केवल एक ढांचा होगा, बल्कि देश की सेवा में समर्पित जवानों के सम्मान का भी प्रतीक बनेगा।