यमुना तट पर छठ पूजा आयोजन की तैयारी में जुटी दिल्ली सरकार, 100 अस्थायी घाट बनाने में जुटा सिंचाई विभाग

दिल्ली सरकार दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद अब छठ पूजा की तैयारी कर रही है। यमुना तट पर छठ पूजा को लेकर पहले राजनीति हुई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना पर बने घाटों का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग 100 अस्थायी घाट बना रहा है। यमुना में प्रदूषण एक समस्या है जिससे निपटने के लिए जल बोर्ड कदम उठा रहा है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दुर्गा पूजा व दशहरा के बाद अब दिल्ली सरकार छठ पूजा की तैयारी में जुट गई है। पिछले वर्षों में यमुना तट पर छठ पूजा करने पर रोक को लेकर राजनीति होती रही है। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के लोगों से यमुना तट पर छठ पूजा आयोजन का वादा किया था। अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को यमुना पर बने स्थायी घाटों का निरीक्षण करेंगी। इसके साथ ही सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 100 स्थानों पर अस्थायी छठ घाट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यमुना में प्रदूषण बड़ी समस्या है। प्रत्येक वर्ष छठ के समय कालिंदी कुंज के पास यमुना में जहरीला झाग देखने को मिलता है। इस बार अधिक वर्षा होने से पिछले वर्षों की तुलना में अभी नदी में प्रदूषण कम है,लेकिन आने वाले दिनों में इसमें वृद्धि हो सकती है। इसे ध्यान में रखकर जल बोर्ड तैयारी कर रहा है।

कालिंदी कुंज के पास झाग की समस्या न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि झाग को दबाने के लिए जहरीले रसायन का उपयोग नहीं होगा। अन्य तरीके से यह समस्या दूर की जाएगी। इसके लिए ओखला बैराज पर स्प्रिंकलर और नाव पर मोबाइल स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे। झाग को पानी से अलग करने के लिए उपकरण लगाए जाएंगे।