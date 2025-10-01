Language
    'दुबई के शेख को सेक्स पार्टनर...', चैतन्यानंद की एक और गंदी चैट का खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:05 AM (IST)

    चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अब चैतन्यानंद की एक और गंदी वॉट्सएप चैट सामने आई है। चैतन्यानंद की इस मोबाइल चैट ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। वह लड़कियों को बहुत गंदे-गंदे मैसेज भेजता था। वहीं उसके मोबाइल में एयरहोस्टेस के साथ तस्वीरें भी मिली हैं।

    चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Chaitanyananda Saraswati Case दिल्ली में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए चैतन्यानंद सरस्वती की मोबाइल चैट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, चैतन्यानंद ने वॉट्सएप चैट पर गंदे-गंदे मैसेज भेजे हैं। आइए आपको बताते हैं चैतन्यानंद सरस्वती के काले कारनामे।

    चैतन्यानंद के मोबाइल से एक छात्रा को भेजा गया मैसेज

    चैतन्यानंद सरस्वती - दुबई के एक शेख को सेक्स पार्टनर की जरूरत है। क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है?

    पीड़िता- कोई नहीं है।

    चैतन्यानंद सरस्वती - ये कैसे संभव हो सकता है?

    पीड़िता- मुझे नहीं पता।

    चैतन्यानंद सरस्वती - कोई क्लासमेट या जूनियर?

    पहले सामने आई थी चैतन्यानंद की ये गंदी चैट

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की जांच में पता चला कि उन्होंने कथित तौर पर युवा छात्राओं को 'बेबी', 'आई लव यू' और 'आई एडोर यू' जैसे मैसेजों से संबोधित किया था और उनके रूप-रंग के बारे में टिप्पणियां की थीं, जिनमें बालों और कपड़ों की तारीफ भी शामिल थी।

    चैतन्यानंद के मोबाइल में मिली एयरहोस्टेस के साथ तस्वीरें

    चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फोन में कई एयरहोस्टेस के साथ उसकी तस्वीरें मिलीं हैं। कई लड़कियों की वॉट्सएप डीपी का स्क्रीनशाट भी मिला है। मोबाइल फोन से मिली चैट्स में चैतन्यानंद लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें प्रलोभन दे रहा है। उसकी दो महिला सहयोगियों को भी हिरासत में लेकर चैतन्यानंद से आमना-सामना कराया जा रहा है, ताकि आरोपों की पुष्टि की जा सके। 

    डीसीपी दक्षिण पश्चिम जिला अमित गोयल ने बताया कि चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पूछताछ में वह सवालों के सही जवाब न देकर गोलमोल जवाब दे रहा है। उसे अपनी करतूतों का कोई पछतावा नहीं है। 

    अमित गोयल का कहना है कि सख्ती से पूछताछ करने और उसके खिलाफ मौजूद साक्ष्यों को दिखाने पर ही वह पुलिस के सवालों के जवाब देता है। जांच में उसके कई और फर्जीवाड़े की जानकारी मिली है। बीते शनिवार को देर रात पुलिस ने आगरा के एक होटल में छिपे चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया था। 