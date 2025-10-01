'दुबई के शेख को सेक्स पार्टनर...', चैतन्यानंद की एक और गंदी चैट का खुलासा

चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अब चैतन्यानंद की एक और गंदी वॉट्सएप चैट सामने आई है। चैतन्यानंद की इस मोबाइल चैट ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। वह लड़कियों को बहुत गंदे-गंदे मैसेज भेजता था। वहीं उसके मोबाइल में एयरहोस्टेस के साथ तस्वीरें भी मिली हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Chaitanyananda Saraswati Case दिल्ली में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए चैतन्यानंद सरस्वती की मोबाइल चैट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, चैतन्यानंद ने वॉट्सएप चैट पर गंदे-गंदे मैसेज भेजे हैं। आइए आपको बताते हैं चैतन्यानंद सरस्वती के काले कारनामे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चैतन्यानंद के मोबाइल से एक छात्रा को भेजा गया मैसेज चैतन्यानंद सरस्वती - दुबई के एक शेख को सेक्स पार्टनर की जरूरत है। क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? पीड़िता- कोई नहीं है। चैतन्यानंद सरस्वती - ये कैसे संभव हो सकता है? पीड़िता- मुझे नहीं पता। चैतन्यानंद सरस्वती - कोई क्लासमेट या जूनियर? पहले सामने आई थी चैतन्यानंद की ये गंदी चैट एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की जांच में पता चला कि उन्होंने कथित तौर पर युवा छात्राओं को 'बेबी', 'आई लव यू' और 'आई एडोर यू' जैसे मैसेजों से संबोधित किया था और उनके रूप-रंग के बारे में टिप्पणियां की थीं, जिनमें बालों और कपड़ों की तारीफ भी शामिल थी।