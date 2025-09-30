Language
    चैतन्यानंद के फोन में मिली एयरहोस्टेस की तस्वीरें, पुलिस बोली- पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:13 AM (IST)

    दिल्ली में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल से एयरहोस्टेस की तस्वीरें मिली हैं। पुलिस के अनुसार चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा और लगातार झूठ बोल रहा है। उसकी महिला सहयोगियों से भी पूछताछ जारी है। पुलिस को उसके फोन से कई लड़कियों के चैट्स मिले हैं जिनमें वह उन्हें प्रलोभन दे रहा था। पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किए चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फोन में कई एयरहोस्टेस की भी पुलिस को तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने उन एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवा रखी है।

    डीसीपी दक्षिण पश्चिम जिला का कहना है कि वह पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पूछताछ के दौरान लगातार झूठ बोल रहा है। उसकी दो महिला सहयोगियों को भी हिरासत में लेकर उसके साथ चैत्यानंद का आमना-सामना करवाया जा रहा है।

    पुलिस के अनुसार, उसके मोबाइल फोन से कई और लड़कियों के चैट्स मिले हैं। चैट्स में सरस्वती लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश कर रहा है और प्रलोभन दे रहा है।

    बताया गया कि उसने कई एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवा कर अपने फोन में रखे हैं। कई लड़कियों के मोबाइल डीपी (DP) के स्क्रीन शॉट्स चैत्यानंद ने अपने मोबाइल में रखे हुए थे। दिल्ली पुलिस के सवालों के वह गोलमोल जवाब दे रहा है।

    वहीं, सख्ती से पूछताछ और उसके खिलाफ मौजूद सबूतों को दिखाने पर ही वह पुलिस के सवालों के जवाब देता है। जांच में उसके फर्जीवाड़े का लगातार एक से एक जानकारी पुलिस को मिल रही है।