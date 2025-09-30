चैतन्यानंद के फोन में मिली एयरहोस्टेस की तस्वीरें, पुलिस बोली- पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा

दिल्ली में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल से एयरहोस्टेस की तस्वीरें मिली हैं। पुलिस के अनुसार चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा और लगातार झूठ बोल रहा है। उसकी महिला सहयोगियों से भी पूछताछ जारी है। पुलिस को उसके फोन से कई लड़कियों के चैट्स मिले हैं जिनमें वह उन्हें प्रलोभन दे रहा था। पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किए चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फोन में कई एयरहोस्टेस की भी पुलिस को तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने उन एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवा रखी है।

