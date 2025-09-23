सिग्नल तोड़कर ई रिक्शा को मोड़ा और फिर... चालक की लापरवाही से स्कूली छात्रा की मौत

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक ई-रिक्शा चालक की लापरवाही से 12वीं कक्षा की छात्रा राधिका सोलंकी की मौत हो गई। दुर्घटना में तीन अन्य लोग घायल हुए। तेज गति से गाड़ी चलाते हुए चालक ने लाल बत्ती पार की और ई-रिक्शा पलट गया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। राधिका के माता-पिता का पहले ही देहांत हो चुका है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में ई-रिक्शा चालक की लापरवाही से एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। मृतक की पहचान 12वीं कक्षा की छात्रा राधिका सोलंकी के रूप में हुई है। इस हादसे में राधिका के अलावा दो अन्य छात्राएं और एक अन्य युवक घायल हो गए। सभी घायलों को पास के लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां राधिका को मृत घोषित कर दिया गया। वंशिका, मोहम्मद जाहिद और एक अन्य छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। तेज गति से ई-रिक्शा चला रहे चालक ने लाल बत्ती पार करने के बाद अचानक ई-रिक्शा मोड़ दिया, जिससे वह पलट गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राधिका के शव को कब्जे में लेकर शवगृह भेज दिया। बाद में, ई-रिक्शा को जब्त कर लिया गया और आरोपी चालक दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जाँच कर रही है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने राधिका का शव उसके परिजनों को सौंप दिया।

मध्य जिला पुलिस उपायुक्त निधिन वाल्सन के अनुसार, उनकी टीम को मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे पहाड़गंज चौक पर एक दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस को एक ई-रिक्शा मिला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ई-रिक्शा पलटने से तीन नाबालिग लड़कियां और एक युवक घायल हो गए।सभी को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया गया। ई-रिक्शा चालक दिलीप को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अस्पताल पहुंचने पर, टीम को पता चला कि राधिका की मौत हो चुकी थी। वंशिका, जाहिद और एक अन्य छात्र भी वहां मिले।

पुलिस ने जाहिद के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया। अपने बयान में, जाहिद ने बताया कि वह नबी करीम इलाके से तीन स्कूली छात्राओं के साथ ई-रिक्शा में सवार हुआ था। आरोपी चालक दिलीप लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। उसे डांटा भी गया, लेकिन वह नहीं माना। पहाड़गंज में लाल बत्ती पर उसने अचानक सिग्नल तोड़ दिया और रिक्शा मोड़ दिया। रिक्शा पलट गया, जिससे उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए।