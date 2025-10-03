Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में मामूली कहासुनी में बस मार्शल ने कंडक्टर की अंगुली चबाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By amit bhatia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:40 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के धौला कुआं बस टर्मिनल पर एक बस मार्शल ने बहस के बाद कंडक्टर की उंगली चबा ली। कंडक्टर ने रूट को लेकर असहमति जताई थी जिसके बाद मार्शल ने गाली-गलौज और मारपीट की। पुलिस ने आरोपी बस मार्शल को गिरफ्तार कर लिया है और घायल कंडक्टर का एम्स ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    संशोधित : मामूली कहासुनी में बस मार्शल ने कंडक्टर की अंगुली चबाई, गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। धौला कुआं बस टर्मिनल पर कहासुनी होने पर एक बस मार्शल ने कंडक्टर के बाएं हाथ की एक अंगुली चबा ली। बस टर्मिनल में मौजूद लोगों ने पीड़ित को बचाया। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने घायल को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनकी अंगुली का आपरेशन हुआ। साउथ कैंपस थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान पर 29 सितंबर को मामला दर्ज कर आरोपित मार्शल को गिरफ्तार कर लिया है।

    मुनिरका निवासी जितेन्द्र कुमार पूनिया वर्ष 2019 से डीटीसी में अनुबंध आधार पर कंडक्टर कार्यरत है। पुलिस को दी शिकायत में जितेन्द्र ने बताया कि 28 सितंबर को उसकी ड्यूटी धौला कुआं से सेक्टर 62 नोएडा जाने वाली बस पर थी। पीड़ित के अनुसार शाम करीब पांच बजे वह बस को लेकर नोएडा से धौला के लिए निकले।

    बस में ड्राइवर मनोज कुमार व मार्शल मान सिंह साथ में थे। शाम 5:30 बस नेहरू नगर पहुंची। जाम होने के कारण ड्राइवर ने उनसे बस को लाजपत नगर फ्लाईओवर के ऊपर से लेकर चलने के बारे में पूछा। मगर पीड़ित ने मना कर दिया और रूट के हिसाब से चलने को कहा। इसको लेकर जितेन्द्र और मार्शल मान सिंह की बहसबाजी भी हुई।

    आरोप है कि शाम करीब 6:30 बस धौला कुआं टर्मिनल पर पहुंची तो वह बस में बैठकर खाना खाने लगे। इसी बीच बस मार्शल मान सिंह उनके पास आया और रास्ते में हुई घटना को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपित मारपीट पर उतर आया।

    पीड़ित का आरोप है कि झगड़े के दौरान आरोपित बस मार्शल ने उनकी बाएं हाथ की बीच की अंगुली का आगे का हिस्सा अपने मुंह में लेकर दांतों से चबा दिया, जिससे वह अलग हो गया।