दिल्ली में बस मार्शल ने कंडक्टर के हाथ की अंगुली चबाई, विवाद की वजह भी आई सामने
दक्षिणी दिल्ली के धौला कुआं बस टर्मिनल पर एक बस मार्शल और कंडक्टर के बीच रूट को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मार्शल ने कंडक्टर की उंगली चबा ली जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल कंडक्टर को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया जहाँ उसकी उंगली का ऑपरेशन किया गया।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में धौला कुआं बस टर्मिनल पर कहासुनी होने पर एक बस मार्शल ने कंडक्टर के हाथ की अंगुली चबा ली। बस टर्मिनल में मौजूद लोगों ने पीड़ित को बचाया।
पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायल को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनकी अंगुली का ऑपरेशन हुआ। साउथ कैंपस थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान पर 29 सितंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुनिरका निवासी जितेन्द्र वर्ष 2019 से डीटीसी में कांट्रैक्ट पर बतौर कंडक्टर कार्यरत है। पुलिस को दी शिकायत में जितेन्द्र ने बताया कि 28 सितंबर को उसकी ड्यूटी धौला कुआं से सेक्टर 62 नोएडा जाने वाली बस पर थी।
पीड़ित के अनुसार, शाम करीब पांच बजे वह बस को लेकर नोएडा से धौला के लिए निकले। बस में ड्राइवर मनोज कुमार व मार्शल मान सिंह साथ में थे।
शाम 5:30 बस नेहरू नगर पहुंची। जाम होने के कारण ड्राइवर ने उनसे बस को लाजपत नगर फ्लाईओवर के ऊपर से लेकर चलने के बारे में पूछा। मगर पीड़ित ने मना कर दिया और रूट के हिसाब से चलने को कहा।
आरोप है कि शाम करीब 6:30 बस धौला कुआं टर्मिनल पर पहुंची तो वह बस में बैठकर खाना खाने लगे। इसी बीच बस मार्शल उनके पास आया और रूट वाली बात को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपित मारपीट पर उतर आया।
पीड़ित का आरोप है कि झगड़े के दौरान आरोपित बस मार्शल ने उनकी बाएं हाथ की बीच की अंगुली का आगे का हिस्सा अपने मुंह में लेकर दांतों से चबा दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
