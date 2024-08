Delhi News: मॉडल टाउन इलाके में भरभराकर गिरी इमारत, तीन लोगों को किया गया रेस्क्यू; बचाव अभियान जारी

एएनआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक इमारत के भरभराकर गिरने की खबर है। इलाके के महेंद्रू एन्क्लेव में एक इमारत अचानक गिर गई, जिसमें कई लोगों के फंसने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तीन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि बचावकर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं और लोगों को रेस्क्यू करने में जुट गए हैं।

Delhi | A call for building collapse was received in the Mahendru Enclave of Model Town area. Some people feared trapped. Details awaited: Delhi Fire Services