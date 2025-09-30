Language
    विजय मल्होत्रा के निधन पर BJP में दौड़ी शोक की लहर, PM मोदी-राजनाथ और CM रेखा ने X पर क्या लिखा?

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:32 AM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष रहे प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने उन्हें जन मुद्दों का गहरा जानकार और दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने वाला बताया।

    भाजपा के पहले अध्यक्ष रहे प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर पार्टी में दौड़ी शोक की लहर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष रहे प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (Vijay Kumar Malhotra) के निधन से पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालकर दुख जताया है। सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति है।

    पीएम मोदी ने X पर लिखा कि विजय कुमार मल्होत्रा एक उत्कृष्ट नेता थे, जिन्हें जन मुद्दों की गहरी समझ थी। उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें संसदीय मामलों में उनके हस्तक्षेप के लिए भी याद किया जाता है। उनके निधन से दुःख हुआ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।

    रक्षा मंत्री राजनाथ ने एक्स पर लिखा, जनसंघ और भाजपा के इतिहास में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ​​जैसे दिग्गजों का एक विशेष स्थान है। उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम किया। भारतीय संविधान के अपने ज्ञान के लिए व्यापक रूप से सम्मानित, वे एक अनुभवी सांसद थे, जिन्होंने अथक परिश्रम किया।

    वहीं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सभी कार्यकताओं के अभिभावक और दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति है।

    उन्होंने लिखा कि जनसंघ के दौर से लेकर भाजपा की स्थापना तक उनका जीवन राष्ट्रनिष्ठा, संगठन कौशल और अनुशासन का जीता-जागता उदाहरण रहा। दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन की नींव को मजबूत किया और असंख्य कार्यकर्ताओं को सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया। उनका जाना भाजपा परिवार और सामाजिक जीवन, दोनों के लिए ही एक गहरी शून्यता छोड़ गया है।

    उन्होंने कहा, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवारजनों व कार्यकर्ताओं को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।