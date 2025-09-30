विजय मल्होत्रा के निधन पर BJP में दौड़ी शोक की लहर, PM मोदी-राजनाथ और CM रेखा ने X पर क्या लिखा?

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष रहे प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने उन्हें जन मुद्दों का गहरा जानकार और दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने वाला बताया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष रहे प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (Vijay Kumar Malhotra) के निधन से पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालकर दुख जताया है। सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीएम मोदी ने X पर लिखा कि विजय कुमार मल्होत्रा एक उत्कृष्ट नेता थे, जिन्हें जन मुद्दों की गहरी समझ थी। उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें संसदीय मामलों में उनके हस्तक्षेप के लिए भी याद किया जाता है। उनके निधन से दुःख हुआ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।

Shri Vijay Kumar Malhotra Ji distinguished himself as an outstanding leader, who had a very good understanding of people’s issues. He played a vital role in strengthening our Party in Delhi. He is also remembered for his Parliamentary interventions. Pained by his passing away.… pic.twitter.com/7hPLmBxZEI — Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2025 रक्षा मंत्री राजनाथ ने एक्स पर लिखा, जनसंघ और भाजपा के इतिहास में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ​​जैसे दिग्गजों का एक विशेष स्थान है। उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम किया। भारतीय संविधान के अपने ज्ञान के लिए व्यापक रूप से सम्मानित, वे एक अनुभवी सांसद थे, जिन्होंने अथक परिश्रम किया।

वहीं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सभी कार्यकताओं के अभिभावक और दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति है।