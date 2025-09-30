Language
    पूर्व PM मनमोहन सिंह को चुनाव हराने वाले वीके मल्होत्रा का निधन, रोचक रहा सियासी सफर

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:52 AM (IST)

    दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता Vijay Kumar Malhotra का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष थे और उन्होंने जनसंघ काल से ही दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनके निधन की पुष्टि की। उनके निधन से पार्टी में शोक की लहर है।

    भाजपा नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा की फाइल फोटो। सौजन्य- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष रहे प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (Vijay Kumar Malhotra) का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने 94 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। दिल्ली भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। 

    मल्होत्रा ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के साथ संघ से निकलकर जनसंघ के जरिए राजनीति में कदम रखा था। मल्होत्रा ने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए जनसंघ काल से बहुत काम किया।

    लाहौर में जन्म, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष तक का सफर

    मल्होत्रा ​​का जन्म 3 दिसंबर 1931 को लाहौर में हुआ था। वे कविराज खजान चंद की सात संतानों में चौथे थे। मल्होत्रा ​​को एक भारतीय राजनीतिज्ञ और खेल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। मल्होत्रा ​​दिल्ली प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष (1972-75) और दो बार दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष (1977-80, 1980-84) चुने गए। 

    पूर्व PM मनमोहन सिंह को हराया था

    मल्होत्रा ​​का सक्रिय राजनीति में एक लंबा सफर रहा। उन्हें केदारनाथ साहनी और मदनलाल खुराना के साथ कई साल तक दिल्ली में भाजपा को बचाए रखने का श्रेय दिया जाता है। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत 1999 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली सीट से देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारी अंतर से हराना माना जाता है।

    दिल्ली से 5 बार रहे सांसद 

    मल्होत्रा ​​पिछले 45 वर्षों में दिल्ली से 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे। वर्ष 2004 के आम चुनाव में, मल्होत्रा ​​दिल्ली में अपनी सीट जीतने वाले एकमात्र भाजपा उम्मीदवार थे। अपने पूरे करियर में मल्होत्रा ​​एक बेदाग और स्वच्छ छवि वाले नेता रहे। मल्होत्रा ​​ने हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। वह राजनीति और सामाजिक कामों के अलावा ​​दिल्ली में शतरंज और तीरंदाजी क्लबों के प्रशासन में भी शामिल रहे।