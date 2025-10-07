दिल्ली में तेज रफ्तार बाइकों की भयंकर टक्कर, ASI समेत दो लोग हुए घायल

दक्षिणी दिल्ली के अरबिंदो मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर में एएसआई सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार बाइकों के टकराने से हुए इस हादसे में घायलों को राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटनाग्रस्त बाइकों को कब्जे में ले लिया है। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में अरबिंदो मार्ग पर सफदरजंग टी प्वाइंट रेड लाइट पर तेज रफ्तार दो बाइक आपस में भिड़ गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहीं, जांच में घायलों की पहचान देव कुमार और एएसआई उमर मोहम्मद के रूप में हुई है। हादसे में दोनों बाइकें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोधी कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, तीन अक्टूबर की रात करीब एक बजे अरविंदो मार्ग पर एक्सीडेंट की सूचना मिली। फोन करने वाले ने बताया कि दो बाइक आपस में टकरा गई हैं और दोनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।