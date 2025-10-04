मथुरा रोड से बदरपुर तक बनेगा 4.35 किमी लंबा नाला, जलभराव से मिलेगी हमेशा के लिए मुक्ति

बदरपुर में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए NHAI आली गांव से बदरपुर बॉर्डर तक एक नई ड्रेन का निर्माण करेगा। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस परियोजना की आधारशिला रखी जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली-फरीदाबाद को जोड़ने वाले एक फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और यातायात का दबाव कम होगा।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मथुरा रोड और बदरपुर क्षेत्र में वर्षा के मौसम में होने वाले जलभराव की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) आली गांव से बदरपुर बॉर्डर तक 4.35 किलोमीटर लंबी ड्रेन बनाएगा। फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन करीब 27 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस ड्रेन के निर्माण से बदरपुर के साथ-साथ मेहरौली-बदरपुर मार्ग व उसके आसपास के इलाकों में भी जलभराव की समस्या निजात मिलेगी। शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इसके निर्माण कार्य की आधारशिला रखी।

साथ ही, बाईपास रोड पर मोलडबंद एक्सटेंशन से फरीदाबाद के सेक्टर-37 को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ सांसद रामबीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद थे। परेशानियों से जूझ रहे लोग एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार मथुरा रोड पर बदरपुर के पास वर्तमान में मौजूद जल निकासी के लिए बना नाला कई दशक पुरानी है और काफी समय से उसकी सफाई भी नहीं हो पाई है। ऐसे में वर्षा के दौरान मथुरा रोड, बदरपुर, ताजपुर, मोलड़बंद एक्सटेंशन, बदरपुर एक्सटेंशन, मोहन बाबा नगर और आसपास के इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

समस्या से मिलेगी स्थायी राहत एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, नई ड्रेनेज लाइन दो मीटर और दो मीटर गहरी बनाई जाएगी। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि इस नए ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण से मेहरौली-बदरपुर रोड, बदरपुर गांव और मोलड़बंद एक्सटेंशन क्षेत्र में जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।