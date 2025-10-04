Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मथुरा रोड से बदरपुर तक बनेगा 4.35 किमी लंबा नाला, जलभराव से मिलेगी हमेशा के लिए मुक्ति

    By amit bhatia Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:30 PM (IST)

    बदरपुर में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए NHAI आली गांव से बदरपुर बॉर्डर तक एक नई ड्रेन का निर्माण करेगा। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस परियोजना की आधारशिला रखी जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली-फरीदाबाद को जोड़ने वाले एक फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और यातायात का दबाव कम होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    बदरपुर में समाप्त होगी जलभराव की समस्या, ड्रेन के निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मथुरा रोड और बदरपुर क्षेत्र में वर्षा के मौसम में होने वाले जलभराव की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) आली गांव से बदरपुर बॉर्डर तक 4.35 किलोमीटर लंबी ड्रेन बनाएगा।

    फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन

    करीब 27 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस ड्रेन के निर्माण से बदरपुर के साथ-साथ मेहरौली-बदरपुर मार्ग व उसके आसपास के इलाकों में भी जलभराव की समस्या निजात मिलेगी। शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इसके निर्माण कार्य की आधारशिला रखी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ ही, बाईपास रोड पर मोलडबंद एक्सटेंशन से फरीदाबाद के सेक्टर-37 को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ सांसद रामबीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद थे।

    परेशानियों से जूझ रहे लोग 

    एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार मथुरा रोड पर बदरपुर के पास वर्तमान में मौजूद जल निकासी के लिए बना नाला कई दशक पुरानी है और काफी समय से उसकी सफाई भी नहीं हो पाई है। ऐसे में वर्षा के दौरान मथुरा रोड, बदरपुर, ताजपुर, मोलड़बंद एक्सटेंशन, बदरपुर एक्सटेंशन, मोहन बाबा नगर और आसपास के इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

    समस्या से मिलेगी स्थायी राहत

    एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, नई ड्रेनेज लाइन दो मीटर और दो मीटर गहरी बनाई जाएगी। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि इस नए ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण से मेहरौली-बदरपुर रोड, बदरपुर गांव और मोलड़बंद एक्सटेंशन क्षेत्र में जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।

    फुटओवर ब्रिज का भी किया उद्घाटन

    बदरपुर में ड्रेन के निर्माण कार्य के साथ ही केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। सांसद बिधूड़ी ने बताया कि फुटओवर ब्रिज का एक सिरा बाइपास रोड पर मोलड़बंद एक्सटेंशन में है और दूसरा फरीदाबाद के सेक्टर-37 से जोड़ता है। इससे बाइपास रोड पर भारी यातायात दबाव के कारण सड़क पार करने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी।

    यह भी पढ़ें- 10 वर्ष में कितनी बढ़ी अमीरों की तदाद ? दिल्ली बना देश में सबसे ज्यादा करोड़पति वाला दूसरा राज्य