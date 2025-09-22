Delhi Crime: नजफगढ़ में शराब पीने के दौरान दो युवकों को मारी थी गोली, पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा

पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ में शराब पीने के दौरान कहासुनी होने पर दो युवकों को गोली मार दी गई। पुलिस ने गैंगस्टर राजेश और उसके साथी मनीष को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हथियार और गाड़ी बरामद हुई है। दोनों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका के नजफगढ़ में शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी के बाद दो युवकों को गोली मारने वाले गैंगस्टर राजेश सहित दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 सितंबर को गोली लगने से कैर गांव निवासी आशीष सहरावत और गांव सिदीपुर लोहा माजरा बहादुरगढ़ हरियाणा निवासी भूपेंद्र मान घायल हो गए थे। पकड़े गए आरोपितों में मनीष और राजेश शामिल है। इनके कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल, दो कारतूस और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। दोनों आरोपितों पर हत्या सहित अन्य मामले दर्ज हैं।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 15 सितंबर तड़के पुलिस को सूचना मिली कि छावला बस स्टैंड पर दो युवकों को गोली मार दी गई है। सूचना मिलते ही नजफगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जहां पता चला कि घायलों को विकास अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अस्पताल पहुंची जहां आशीष सहरावत और भूपेंद्र मान का इलाज चल रहा था। आशीष सहरावत की जांघ और भूपेंद्र के हाथ पर दो गोली लगी थी।

क्या है पूरा मामला? आशीष सहरावत ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त भूपेंद्र के साथ स्कूटी पर छावला स्टैंड पर कचौड़ी खाने आए थे। इसी बीच उसके पास मित्राऊं गांव निवासी राजेश उर्फ खोटा का फोन आया। उसके बाद राजेश अपने दोस्त नंदा एन्क्लेव निवासी मनीष मान के साथ स्विफ्ट कार से छावला बस स्टैंड पर पहुंचा। जहां सभी ने शराब पी।

शराब पीने के दौरान राजेश उनके साथ गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने अचानक उनपर गोली चला दी। भूपेंद्र मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपितों ने उसे भी दो गोली मार दी। वारदात अंजाम देकर दोनों आरोपित वहां से भाग गए।

पीड़ित के बयान पर पुलिस ने हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए नजफगढ़ के एसीपी महेश नारायण के देखरेख में एक पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल और आस-पास के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। साथ ही आरोपितों की जानकारी हासिल करने के लिए मुखबिरों को सक्रिय किया। पुलिस ने शनिवार को मुखबिरों की सूचना पर मनीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मनीष के जरिए पता चला कि राजेश उर्फ खोटा नजफगढ़ के द्वारका एक्सप्रेसवे पर यूईआर-2 पर अपनी कार से घूम रहा है। जहां से पुलिस ने राजेश को एक पिस्टल, दो कारतूस और अपराध में इस्तेमाल स्विफ्ट कार सहित गिरफ्तार कर लिया।