अब देश के पुरातन स्थलों की खोदाई अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे पुरातत्वविद, एएसआई ने बदले नियम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने खोदाई को लेकर व्यवस्था बदली है। अब कोई भी पुरातत्वविद अपनी मर्जी से देश भर में किसी पुरातन स्थल की खोदाई नहीं कर सकेगा। अब इस काम की जिम्मेदारी एएसआई ने अपनी उत्खनन विंग को सौंपी है। देश भर में एएसआई की उत्खनन विंग की छह शाखाएं हैं, मगर ये खोदाई के काम में अग्रणी होकर काम नहीं कर रही थीं। एएसआई मुख्यालय ने विंग की सभी शाखाओं से खोदाई को लेकर बड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव मांगे हैं। एएसआई मुख्यालय का कहना है कि इस बदलाव की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अभी तक हो रही खोदाइयाें का आपस में तारतम्य नहीं बैठ रहा था।

अधिकतर स्थानों पर खोदाई किसी लक्ष्य को आधार मानकर नहीं की जा रही थीं। अब होने वाली खोदाई में उद्देश्य व लक्ष्य भी निर्धारित होगा। देश भर में उत्खनन विंग की दिल्ली (ग्रेटर नाेएडा) नागपुर, पटना, भुवनेश्वर, बड़ोदरा और मैसूर शाखाएं हैं।

एएसआई की पहचान उत्खनन कार्य से अधिक मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण खाेदाई एएसआई ने ही की हैं। अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग समय खोदाई हुई हैं। अयोध्या में राम जन्म भूमि स्थान तय करने में एएसआई की रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

हर साल एएसआई द्वारा अन्य संस्थाओं को खोदाई के लिए अनुमति दी जाती है और एएसआई स्वयं भी अलग-अलग स्थान पर खोदाई के लिए नई परियोजनाओं के काम करती है या पुरानी परियोजनाओं को आगे बढ़ाती है। पिछले कुछ सालों से एएसआई में इस बात पर जोरदार तरीके से चर्चा हो रही है कि खोदाई को लक्ष्य आधारित निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे कि खोदाई को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। पूर्व के मामलों में देखा जाए तो कुछ खुदाइयां तो हुईं, मगर उन्हें क्यों कराया गया, इसके उद्देश्य का पता ही नहीं चल सका। ऐसी खोदाई केवल एक खाेदाई के रूप में ही स्थापित होकर रह गईं। एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि हमारा इतिहास सबसे प्राचीन है।

खोदाई में हमारे यहां ही सबसे अधिक पुरातात्विक दस्तावेज मिलने की संभावना है। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थलों की खोदाई में इस बात पर को भी बल मिला है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि भारत के ही निवासी थे।