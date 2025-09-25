Language
    स्पेशल बच्चों के लिए दिल्ली सरकार बनाएगी स्टेडियम, Special Olympics में गोल्ड जीतने पर मिलेंगे 15 लाख

    By lokesh sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:53 AM (IST)

    दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मैत्रेयी कॉलेज में स्पेशल ओलिंपिक्स भारत राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि स्वर्ण पदक विजेताओं को 15 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सूद ने विशेष बच्चों के जोश को प्रेरणादायक बताया और कहा कि दिल्ली सरकार उनके लिए स्टेडियम और रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स फैसिलिटी केंद्र स्थापित करेगी। उन्होंने खिलाड़ियों से चिली में पदक जीतने की अपील की।

    स्पेशल ओलिंपिक के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को मैत्रेयी काॅलेज में आयोजित स्पेशल ओलिंपिक्स भारत राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया।

    यह प्रतियोगिता स्पेशल ओलिंपिक्स भारत दिल्ली द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसमें देशभर से आए दिव्यांग खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।

    आशीष सूद ने कहा कि विशेष बच्चों का जोश और उमंग वाकई प्रेरणादायक है। समाज जिन बच्चों को कभी उपेक्षित मानता था, वही आज अपनी मेहनत और संकल्प से अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि हाल ही में पेरिस ओलिंपिक 2024 में भारत ने 29 पदक जीतकर यह साबित किया है कि भारतीय प्रतिभा असीमित है और इस सफर में स्पेशल ओलिंपिक्स भारत की भूमिका सराहनीय है।

    शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार स्पेशल (मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर) बच्चों के लिए जल्द ही राजधानी में आधुनिक स्टेडियम और रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स फैसिलिटी केंद्र स्थापित करेगी।

    सूद ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से खेल सामग्री पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, जिससे खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिली है।

    साथ ही दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि स्पेशल ओलिंपिक वर्ल्ड गेम्स में विजेता खिलाड़ियों को पैरालंपिक खिलाड़ियों की तर्ज पर नहीं बल्कि अलग पहचान और सम्मान मिलेगा।

    स्वर्ण विजेताओं को 15 लाख, रजत को 12 लाख और कांस्य विजेताओं को आठ लाख दिए जाएंगे। टीम इवेंट्स में भी विजेताओं को 20 लाख तक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

    मंत्री ने खिलाड़ियों से अपील की कि वे चिली में हो रही प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर लौटें। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार एयरपोर्ट पर खड़े होकर उनका स्वागत और सम्मान करेगी।

    इस अवसर पर उन्होंने स्पेशल ओलिंपिक्स भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका नड्डा के प्रयासों की भी सराहना की।

