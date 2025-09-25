Delhi News: निजी स्कूलों और होटल में पीने के पानी का क्या स्रोत है? पूछने पर भी चेयरमैन को नहीं मिल रहा जवाब

दिल्ली जल बोर्ड और प्रशासन को बताना ही होगा कि निजी स्कूलों व होटल में पीने के पानी का क्या स्रोत है। मैं यह बात अच्छे से जानता हूं कि स्कूल व होटल के परिसर बहुत बड़े होते हैं। वहां जल बोर्ड के जरिये पानी की आपूर्ति नहीं हो सकती है। अवैध सबमर्सिबल लगाकर भू-जल का दोहन किया जा रहा है। यह काम अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, इसलिए वह रिपोर्ट को विकास समिति को बनाकर दे नहीं रहे हैं। एक आम व्यक्ति का सबमर्सिबल का कनेक्शन भी काटा जाता है और चालान होता है। लेकिन होटल व स्कूल वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। मैं भी यह जानकर रहूंगा कि आखिर उनके पानी का स्रोत है क्या?

-जितेंद्र महाजन, चेयरमैन शाहदरा जिला विकास समिति