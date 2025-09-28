'जहां- जहां BJP की सरकारें, वहीं पेपर लीक क्यों?', एक छात्रा का वीडियो शेयर भाजपा पर बरसे केजरीवाल

आम आदमी पार्टी ने पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित राज्यों में पेपर लीक होने पर सवाल उठाए। उन्होंने एक छात्रा का वीडियो साझा करते हुए युवाओं के दर्द को बयां किया और सरकार से इस्तीफे की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। आप ने अब पेपर लीक मामले में भाजपा को घेरा है। इसी के तहत पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने को लेकर रविवार को तीखी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा कर कहा कि पेपर खुद लीक थोड़ी होते हैं, इनके मंत्री और नेता कराते हैं? कहा कि पेपर लीक का दर्द आज देश के अधिकतर युवाओं को है।

उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि जहां- जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहीं पेपर लीक हो रहे हैं? कहा कि जो सरकार पेपर ठीक से नहीं करवा सकती, वह राज्य क्या संभालेगी? देश का युवा बेबस नहीं हो सकता। ऐसी सरकार या तो इस्तीफ़ा दे या उसे उखाड़ फेंकना चाहिए।

केजरीवाल ने एक्स पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा का वीडियो साझा कर कहा कि इस बच्ची की आंखों और आवाज़ में जो दर्द है, उसे सुनकर बेहद गुस्सा आता है। कहा कि ये एक किसान की बेटी है।