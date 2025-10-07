छपरा से दिल्ली के बीच इसी महीने से अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी पूरी, शेड्यूल और स्टाॅपेज तय
छपरा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले इसका उद्घाटन किया था। यह ट्रेन छपरा से हर सोमवार और गुरुवार को रात 10 बजे रवाना होगी जबकि आनंद विहार से यह हर बुधवार और शनिवार को मध्यरात्रि 1220 बजे प्रस्थान करेगी। सिवान गोरखपुर और कानपुर जैसे स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन छपरा से 20 अक्टूबर और आनंद विहार टर्मिनल से 22 अक्टूबर से शुरू होगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 29 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। रेलवे प्रशासन ने इसके नियमित परिचालन की घोषणा की है। अमृत भारत एक्सप्रेस में शयनयान व सामान्य श्रेणी के कोच होते हैं।
छपरा से 15133 नंबर की ट्रेन प्रत्येक सोमवार व बृहस्पतिवार को रात 10 बजे चलेगी और अगले दिन रात 10.10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
वापसी में आनंद विहार टर्मिनल से प्रत्येक बुधवार व शनिवार को मध्यरात्रि 12:20 बजे चलकर अगले दिन रात 10:50 बजे छपरा पहुंचेगी।
रास्ते में इसका ठहराव सिवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, बादशाह नगर, एशबाग, कानपुर सेंट्रल और इटावा रेलवे स्टेशन पर होगा।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगा पीने का पानी, DMRC ने शुरू की नई पहल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।