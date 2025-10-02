Language
    गृहमंत्री अमित शाह की हर परिवार से अपील, सालाना 5,000 रुपये की खरीदें खादी; देशव्यापी छूट का किया शुभारंभ

    By Nimish Hemant Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:31 PM (IST)

    गांधी जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक परिवार से सालाना 5000 रुपये के खादी उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग आउटलेट में छूट का उद्घाटन किया जिसमें खादी पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट दी गई। शाह ने खादी को पुनर्जीवित करने के प्रयासों और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया जिससे देश के विकास को गति मिलेगी।

    गांधी जयंती पर खादी व ग्रामोद्योग उत्पादों की खरीद पर देशव्यापी छूट का किया शुभारंभ। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के हर परिवार से सालाना 5,000 रुपये की खादी उत्पाद खरीदने की अपील की है।

    उन्होंने कहा कि जब आप स्वदेशी अपनाते हैं तो न सिर्फ लाखों लोगों के जीवन में उजियारा लाते हैं, बल्कि देश को 2047 तक दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के अभियान के साथ खुद को जोड़ते हैं।

    वह कनाॅट प्लेस स्थित खादी ग्रामोद्योग आउटलेट्स में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खरीदारी कर खादी व ग्रामोद्योग उत्पादों पर देशव्यापी छूट का शुभारंभ किया।

    उन्होंने भुगतान यूपीआई से किया। यह छूट दो चरणों में मिलेगी। पहला चरण पांच नवंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 15 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा। खादी वस्त्रों पर 20 प्रतिशत और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

    इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी और खादी का विचार देकर देश की आजादी के आंदोलन को गति देने के साथ ही अनेक गरीबों के जीवन में उजियारा फैलाने का काम किया।

    बहुत लंबे समय तक खादी और स्वदेशी दोनों भूला दिए गए। मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में खादी को पुनर्जीवित करने का बड़ा अभियान चलाया था।

    आज फिर से खादी जन-जन के उपयोग की चीज बन गई है। खादी की बिक्री में कई सौ गुना की वृद्धि हुई है। आज खादी-ग्रामोद्योग का कारोबार एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

    गृहमंत्री ने आगे कहा कि मोदी जी ने ‘मन की बात’ में स्वदेशी को भी फिर से उठाकर देश के आर्थिक विकास के साथ मेक इन इंडिया अभियान से दुनिया का उत्पादन हब बनाने का संदेश दिया है।

    जिससे प्रेरित होकर हजारों परिवारों ने तय किया है कि उनके परिवारों में कोई विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा। हजारों दुकानदारों ने ये तय किया है कि उनके दुकान में विदेशी माल की बिक्री नहीं होगी।

    उन्होंने उन दोनों अभियानों को सफल करने का देशवासियों से आह्वान भी किया। इस मौके पर केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि खादी दिवस के दिन गृहमंत्री ने खादी उत्पाद खरीदकर स्वदेशी का जो संदेश दिया है, वो खादी जगत के लिए अकल्पनीय है।

