    एयरपोर्ट में नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से की ठगी, तीन दिन ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद शातिर ठग गिरफ्तार

    By amit bhatia Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले मनोज नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मनोज बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठता था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तकनीकी जांच की और उसे गिरफ्तार कर लिया। मनोज लोगों से 20-25 हजार रुपये ठगने के बाद अपना फोन बंद कर देता था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

    एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा दे करता था ठगी, गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा दे बेरोजगार युवकों को ठगने वाले एक शातिर ठग को दक्षिण पश्चिम जिले की साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान बिजवासन निवासी मनोज के रूप में हुई है, जोकि वारदात के बाद अपना मोबाइल नंबर बंद कर ठिकाना बदल लेता था। पुलिस ने इसके पास से एक स्मार्टफोन बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल वह वारदात में करता था।

    पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि आरके पुरम सेक्टर-सात निवासी पीड़ित एस सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले अपना नाम मनोज बताया और पीड़ित को बीडब्ल्यूएफएस कंपनी में 35 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पर नौकरी का प्रस्ताव दिया।

    पीड़ित को नौकरी की जरूरत थी, ऐसे में उसने नौकरी के लिए हां कर दी। मनोज ने पीड़ित से 55 सौ रुपये पंजीकरण शुल्क के रूप में गूगल पे करने के लिए कहा, पीड़ित ने पैसे दे दिए। इसके बाद पीड़ित को 26 जुलाई को ई-मेल पर पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज मिलते थे।

    साथ ही, मनोज ने पीड़ित को फोन कर उससे 15 हजार रुपये का भुगतान करने के लिए कहा। पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद मनोज का नंबर बंद हो गया। कई बार प्रयास करने पर भी जब पीड़ित का मनोज से संपर्क नहीं हो सका तो उसे अपने साथ ठगी का अहसास हुआ है और उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    पुलिस ने जिस खाते में रुपये भेजे गए, उसकी जानकारी निकाली, मगर उससे आरोपित का पता सत्यापित नहीं हो सका। इस पर पुलिस ने तकनीक की मदद से महिपालपुर, रंगपुरी, पालम और बिजवासन में उसकी तलाश शुरू की। तीन दिन तक लगातार छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपित मनोज को पकड़ लिया।

    पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह इंटरनेट मीडिया से ऐसे लोगों का डाटा लेता था जो नौकरी की तलाश कर रहे होते थे। उसके बाद उनसे संपर्क करता था। आरोपित ने बताया कि वह 20 से 25 हजार रुपये ठगने के बाद फोन बंद कर देता था। पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी है।

