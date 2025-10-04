'मैं हिल गई', सफर के दौरान जब ड्राइवर करने लगा हद पार, महिला ने शेयर किया भयावह अनुभव

दिल्ली में एक महिला ने उबर ड्राइवर पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि ड्राइवर ने यात्रा के दौरान उससे निजी बातें कीं और उसका नंबर गलत नाम से सेव करने को कहा। महिला ने घटना की जानकारी उबर को दी जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद से महिला डरी हुई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक महिला के लिए उबर की यात्रा तब एक भयानक अनुभव में बदल गई जब कथित तौर पर ड्राइवर ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। महिला ने पूरे घटनाक्रम को रेडिट पोस्ट पर शेयर किया है। महिला ने अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए एक उबर राइड ली थी और बताया कि कसे ड्राइवर के साथ बातचीत ने उन्हें असहज कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होने लिखा, "कल, रात लगभग 8 बजे, मैंने अपने घर से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर एक रिश्तेदार के घर जाने के लिए एक उबर रिक्शा बुक किया। ड्राइवर को पहले तो सही लोकेशन नहीं मिली, इसलिए उसने मुझे फोन किया। मैंने उसे रास्ता बताया, उसमें बैठ गई और हमने यात्रा शुरू की। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल रहा था। मुझे लगा कि शायद वह कोई धोखेबाज है जो पार्ट-टाइम काम करता है, इसलिए मैंने पूरी यात्रा के दौरान शालीनता से जवाब दिया।"

ड्राइवर की बातों से असहज हुई महिला महिला ने लिखा, "जब मैं उसकी बातों से असहज महसूस करने लगी तो मैंने ड्राइवर की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और एक दोस्त को भी भेजी। जब में अपनी लोकेशन पर पहुंच कर रिक्शे से जाने लगी तो ड्राइवर ने वापस बुलाया और पूछा कि क्या आपके पास दो मिनट का समय है।"

महिला के निजी बातें करने लगा ड्राइवर "महिला ने कहा मुझे जल्दी है, लेकिन एक पल के लिए रुक गई, यह सोचकर कि शायद उसे रास्ता चाहिए या काम से जुड़ी कोई बात। लेकिन इसके बजाय, वह बहुत ज्यादा निजी बातें करने लगा। उसके कहा कि वो उसका नंबर अपने फोन में किसी लड़की के नाम से सेव कर लें ताकि घरवालों को पता न लगे। वो ड्राइवर उसके हेयरस्टाइल की तारीफ करने लगा और खुद को हमउम्र का कहकर बुलाने लगा।"

महिला ने उबर में की ड्राइवर की शिकायत महिला ने कहा कि वह इस समय डर गई थी, क्योंकि देर हो रही थी और वहां कोई और भी नहीं था। उसने कहा कि वह स्तब्ध रह गई और किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश की। रिश्तेदार के घर पहुंचने के बाद, उसने तुरंत उबर को घटना की सूचना दी।