Budget 2024: 'दिल्ली का बजट तो मैं अभी से लीक कर सकता हूं', आप सांसद संजय सिंह ने दिया बयान

उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली का बजट लीक कर सकता हूं। पिछले नौ सालों से दिल्ली को 325 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली की जनता ने आप को चुना।

संजय सिंह ने कहा कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 36 बार घटकर 50 तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री की जिंदगी से खेल रहे हैं। इससे पता चलता है कि मामला सिर्फ उनकी गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल की हत्या की गहरी साजिश है।

#WATCH | Delhi: AAP MP Sanjay Singh says, "Arvind Kejriwal's sugar level has dropped below 50 for 36 times now... You are playing with the life of Delhi's elected CM... It shows that the case is not limited to his arrest, it is a deep-rooted conspiracy to kill Arvind Kejriwal." https://t.co/JNZUgCR3W1 pic.twitter.com/OhOaGLKuUH— ANI (@ANI) July 23, 2024