Delhi: कुट्टू के आटे के पकवान खाने से 200 लोगों की तबीयत बिगड़ी, इलाके में हड़कंप

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से 200 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। वहीं, सूचना मिलने पर अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए।

बताया गया कि शुरुआती उपचार के बाद सभी मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर अफसरों ने राहत की सांस ली।

जहांगीरपुरी अस्पताल में सोमवार देर रात से आज सुबह छह बजे तक इमरजेंसी वार्ड में मरीज पहुंचे थे।बीजेआरएम अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. विशेष यादव ने बताया कि जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर,भलस्वा डेरी, लाल बाग और स्वरूप नगर इलाकों से मरीज आए थे। उन्होंने बताया कि सभी मरीज उल्टी की शिकायत लेकर आपातकालीन वार्ड में आए थे।