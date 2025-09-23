दिल्ली में खराब स्ट्रीट लाइटों के कारण कई इलाके अंधेरे में डूबे, अपराध और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा

दिल्ली में खराब स्ट्रीट लाइटों के कारण कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं जिससे अपराध और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। पुलिस ने हजारों डार्क स्पॉट की पहचान की है लेकिन कई अभी भी ठीक नहीं किए गए हैं। नागरिकों ने बार-बार शिकायतें की हैं लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है जिससे लोगों में निराशा है।

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। एक आधुनिक राजधानी की पहचान उसकी सुरक्षित और अच्छी तरह से रोशन सड़कों से होती है। इसलिए, अंधेरी सड़कें न केवल विकास में बाधा डालती हैं, बल्कि राजधानी की छवि को भी धूमिल करती हैं। दिन में चहल-पहल से भरी दिल्ली की कई सड़कें, अंधेरा होते ही वीरान हो जाती हैं। ऐसा स्ट्रीट लाइटों की खराब स्थिति के कारण होता है।

यह स्थिति न केवल सड़क दुर्घटनाओं में योगदान देती है, बल्कि अपराधियों को अपराध करने और छिपने की जगह भी प्रदान करती है। दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में, 20 से 30 प्रतिशत स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, जिससे रात में डार्क स्पॉट बनते हैं।

मई में, पुलिस ने दिल्ली में ऐसे 4,289 डार्क स्पॉट की पहचान की। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि उसने इनमें से कई की मरम्मत की है। वर्तमान में, लगभग 2,200 डार्क स्पॉट हैं। यह अंधेरा न केवल दिल्ली के विकास में बाधा डालता है, बल्कि दिल्लीवासियों के जीवन को भी खतरे में डालता है।

दिल्ली में स्ट्रीट लाइटों की खराब स्थिति का जमीनी आकलन करने पर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट (मिठाई पुल से) के सामने सात से ज़्यादा स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गईं। मुख्य सदर बाज़ार में वेस्टएंड सिनेमा रोड पर, जहाँ पाँच से ज़्यादा राष्ट्रीय बैंक शाखाएँ स्थित हैं, ज़्यादातर स्ट्रीट लाइटें भी खराब थीं। दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी एक्सटेंशन की गलियों में स्ट्रीट लाइटें एक महीने से खराब हैं।

अंधेरे के कारण निवासियों को काफ़ी असुविधा हो रही है। कई इलाकों में ब्लैक स्पॉट की वजह से महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों को रात में बाहर निकलने में डर लगता है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रवीण सेहरावत ने बताया कि स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात 8 बजे करोल बाग मेट्रो स्टेशन रोड का 500 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से अंधेरा था।

राहगीर प्रिया शर्मा ने बताया कि रात में वहाँ से घर लौटना डरावना हो गया है। "अगर रात 8 बजे यह हाल है, तो देर रात क्या हाल होगा?" रात 10 बजे छतरपुर के सौ फुटा रोड पर 24 में से सिर्फ़ पाँच स्ट्रीट लाइटें काम कर रही थीं।

रमेश कुमार ने बताया कि दुर्घटनाएँ रोज़ होती हैं और शिकायतों को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। शरद विहार बस स्टॉप मेट्रो लाइन के नीचे लगभग 700 मीटर का रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ खड़े ऑटो चालक अजय सिंह ने बताया कि रात में गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि गड्ढों में गाड़ियों के पलटने का खतरा रहता है। कालकाजी अलकनंदा स्थित डॉन बॉक्सो स्कूल के आसपास भी यही स्थिति है। सड़कों की हालत बेहद खराब है और आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं।

पैदल यात्री और यहाँ तक कि दोपहिया वाहन चालक भी अंधेरे में गड्ढों में फंसकर घायल हो रहे हैं। राजा गार्डन फ्लाईओवर पर लगी 32 स्ट्रीट लाइटों में से ज़्यादातर खराब थीं। स्ट्रीट लाइटों की खराब हालत की पुष्टि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को जनवरी से सितंबर तक मिली 2,080 शिकायतों से होती है, जिनमें से 653 शिकायतें अभी भी लंबित हैं।