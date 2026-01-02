नरेला में युवक की हत्या कर शव जलाया, प्रॉपर्टी डीलिंग का करता था काम; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला क्षेत्र के लामपुर गांव में खेत में एक युवक की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश के सिर से खून भी बह रहा था। एक कंटेनर (तसला) में 500 के नोट बिना जले हुए मिले व मृतक का एक मोबाइल फोन भी मिला।

मृतक की पहचान हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव के भूपेंद्र उर्फ बिनू के रूप में हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर हत्यारों की तलाश आरंभ कर दी है। बताया जाता है कि मृतक 31 दिसंबर शाम से गायब था, पुलिस ने बीती देर रात लामपुर गांव के खेत में शव बरामद किया।

बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार मध्य रात्रि नरेला पुलिस को लामपुर गांव में एक व्यक्ति की जली अवस्था में लाश मिलने की सूचना मिली। पुलिस खेत के अंदर एक बाड़ वाले घर में आधी जली लाश मिली। लाश के सिर से खून भी बह रहा था। वहीं 500 के नोट बिना जले हुए मिले और एक मोबाइल फोन भी मिला।