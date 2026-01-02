नरेला की जूते-चप्पल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

Language
    By Dharmendra Yadav Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:38 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार रात जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक है कि फैक्ट्री से दूर-दूर तक धुएं का गुबार फैल गया।

    दमकल विभाग की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है।

    नरेला के एच-ब्लाक स्थित जूते-चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री में आज अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर रखा कच्चा माल और मशीनें आग की चपेट में आ गई हैं, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

    एहतियात के तौर पर आसपास की फैक्ट्रियों और इलाके को खाली कराया गया है। दिल्ली पुलिस भी मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।