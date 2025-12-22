Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नरेला में जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग में फंसा सुरक्षाकर्मी का परिवार, 4 घंटे में बुझ सकी आग

    By Shamse Alam Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:35 PM (IST)

    दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक जूता-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से दो मंजिला इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फै ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी-उत्तरी जिला के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में रविवार की देर रात एक जूता-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बेसमेंट से लेकर दो मंजिला इमारत पूरी तरह इसकी चपेट में आ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान फैक्ट्री के अंदर एक सुरक्षाकर्मी समेत उनकी पत्नी और दो बच्चे फंस गए थे। जिन्हें दमकलकर्मियों ने समय रहते सकुशल बाहर निकाल लिया । सुरक्षाकर्मी अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के अंदर ही रहते थे। मौके पर पहुंची दमकल की 16 गाड़ियों ने करीब चार घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

    जानकारी के मुताबिक रविवार रात करीब 10:58 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक जूता बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली थी। सूचना मिलते ही तुरंत एक के बाद 16 दमकल की गाड़ियों मौके पर भेजी गई।

    जहां दमकल कर्मियों न कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुबह तक भी मौके पर कूलिंग का काम जारी था। रविवार को फैक्ट्री की छुट्टी होने के कारण कोई कर्मचारी नहीं था। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है।

    भीषण आग के कारण फैक्ट्री की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो गई। शुरुआती जांच में इस हादसे में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद भी आग के सही कारणों का पता चल सकेगा।

    यह भी पढ़ें- अब चुकाने ही पड़ेंगे 10,000 रुपये, दिल्ली में माफ नहीं होगा PUC चालान; OLA-Uber को लेकर भी सरकार का बड़ा फैसला